„Echt Hübsch“: Geschäft schließt seine Pforten

Das Interieur-Geschäft „Echt Hübsch“ auf der Bahnstraße sperrt mit 13. November zu. Grund sei die „allgemeine schwierige wirtschaftliche Situation“, erklärt Betreiber Michael Sebestian-Hübsch im NÖN-Gespräch: „Wir würden gerne bleiben, aber müssen auf die äußeren Umstände reagieren.“ Seit der Energiekrise und Teuerung sei die Nachfrage nach Kunsthandwerk und ausgefallenen Wohnaccessoires deutlich eingebrochen.

Doch wenn sich eine Türe schließt, dann öffnet sich eine neue, sagt der Kunstrestaurator aus Ollersdorf selbst: „Ab Dezember findet man unseren Verkaufsladen in der Linken Wienzeile 16 in Wien.“ Bis einschließlich 12. November gibt es noch einen großen Abverkauf am jetzigen Standort in Gänserndorf.

Die Dienstleistung – Atelier und Werkstatt – bleibt im Bezirk Gänserndorf, genauer in Ollersdorf, betont der Unternehmer: „Wir stehen weiterhin für das Restaurieren, Reparieren, Aufbereiten und Tapezieren von Möbeln zur Verfügung.“

Wieso glaubt Sebestian-Hübsch eigentlich, dass sein Verkaufslokal in Wien besser funktionieren wird? „Dort gibt es einfach mehr potenzielle Kunden, weil das Einzugsgebiet wesentlich größer ist. Außerdem wollen wir auch Touristen ansprechen, die den Naschmarkt besuchen.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.