Gänserndorf Ehartsteg wird bis Schulbeginn fertig

Stadtrat Wolfgang Halwachs (l.) und Bürgermeister René Lobner waren auf der Baustelle unterwegs: Das Geländer am Ehartsteg fehlt noch, wird aber bis Schulbeginn montiert. Foto: Sandra Frank

D as Ende der Baustelle beim Ehartsteg ist in Sicht. Da es zu Lieferverzögerungen kam, konnten die Arbeiten nicht wie geplant fertiggestellt werden. „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt“, kündigte Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch an, dass die Gänserndorfer zu Schulbeginn den Geh- und Radweg über die Gleise wieder nutzen können.