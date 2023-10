Ein Streifzug durch die Geschichte der Marchfelder Bank

Seit 150 Jahren gehört die Marchfelder Bank zur Region. Dieses Jubiläum begleitet die Regionalbank bereits das ganze Jahr, der Festakt ging Donnerstagabend in der Gänserndorfer Wirtschaftskammer über die Bühne.

„Es gibt wenige Unternehmen, die auf eine so lange Geschickte zurückblicken können“, eröffnete Günther Vock, Vorstand der Marchfelder Bank, den Streifzug durch die Geschichte. 1853 begann alles mit der Gründung des Spar- und Vorschussvereins Groß-Enzersdorf. „Die Marchfelder Bank befand sich in guter Gesellschaft“, erinnerte Vock daran, was in diesem Jahr noch geschehen ist: Kaiser Franz-Joseph I. eröffnete die Weltausstellung - die erste im deutschsprachigen Raum - in Wien; Jules Vernes Roman „Reise um die Erde in 80 Tagen“ ist erschienen und zwei Männer erhielten ein US-Patent auf eine Hose, die Jeans.

Gegenseitiges Helfen in der Region bestimmt Handeln bis heute

Das Ziel der heutigen Marchfelder Bank hat sich seit 150 Jahren nicht geändert, wie Vock schilderte: „Einander in der Region gegenseitig zu helfen“ sei bis heute in der Satzung verankert und „bestimmt unser Handeln“. Der Erfolg der Bank seien die Mitarbeiter. „Sie stehen unseren Kunden in allen Lebenslagen zur Seite. Die meisten Kunden kennen wir von Geburt an“, spricht Vock an, was die Bank auszeichnet: Die enge Verbundenheit zur Region.

Am 22. November 2016 wurde schließlich eine neue Ära eingeläutet: Hier erfolgte die Loslösung aus dem Volksbanken-Sektor. Seitdem ist die Marchfelder Bank eigenständig. „Das macht uns einzigartig“, betonte Vock, der selbst seit dem Jahr 1999 zur Geschichte der Bank gehört.

Als Banken noch in den Hinterzimmern der Wirtshäuser zu finden waren

„Uns wurde besonders auf die Finger geschaut“, erinnerte Aufsichtsratsvorsitzender Roland Grabner, denn auch die Kommerzialbank Mattersburg habe sich von der Volksbank losgelöst, „hat aber nicht ganz sauber gearbeitet“.

Historiker Wolfgang Galler durfte die vielfältige Geschichte der Marchfelder Bank aufarbeiten und zu einer Chronik zusammenfassen. Der Spar- und Vorschussverein Groß-Enzersdorf sei in einer Zeit entstanden, in der es viel neue Technik gab, die darum neue Investitionen erforderte. So entstand der Gedanke der Hilfe zur Selbsthilfe. „Es geht im Wirtshaus los“, berichte der Historiker den Festgästen, dass die Banken in den Hinterzimmern der Wirtshäuser untergebracht waren.

In launiger Manier gab er einen Überblick, wann welche Wechselstube „krachen gegangen ist“, wann welcher Standort expandierte und fusionierte. So wurde die Zentrale der Marchfelder Volksbank im Jahr 1949 nach Gänserndorf verlegt; 1991 erfolgte die Fusionierung mit der Volksbank Groß-Enzersdorf.

Auf der Bühne erzählte Vock, was ihm besonders an der eigenständigen Bank gefällt: „Der Bezug zur Region. Man sieht die Auswirkungen jeden Tag, wenn man zum Beispiel an einem Rohbau vorbeifährt.“ Betriebsrat Wilhelm Schindler ist stolz, dass seit 2016 mehr Eigeninitiative möglich ist. „Man sieht, dass man fast Unmögliches erreichen kann, wenn alle an einem Ziel arbeiten.“

„Man sagt immer: Alt zu werden ist kein Verdienst. Im konkreten Fall ist das ganz anders“, weiß auch Gänserndorfs Bürgermeister René Lobner, dass die Marchfelder Bank in ihrer Geschichte durch viele Krisen gegangen ist. Zwei Weltkriege, den Kalten Krieg, Rezessionen, Hoch- und Tiefzins sowie Währungsumstellung - all das habe das Geldinstitut überstanden. „Und es wird nicht einfacher werden“, denkt der Stadtchef an die voranschreitende Digitalisierung und den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Gerade in dieser Zeit sei die persönliche Betreuung einer Regionalbank ein Pluspunkt. „Die Marchfelder Bank ist Nahversorger der Kommunen sowie der Landwirtschaft und Wirtschaft.“ Lobner wünscht sich, dass diese Erfolgsgeschichte noch lange Bestand haben wird.

„Man geht zu der Bank, der man vertraut“

Bernhard Egger, in der WKO zuständig für die Bundessparte Bank und Versicherung, bezeichnet die Marchfelder Bank als Leuchtturm und Musterbeispiel der Branche. Eingaben, Kredite und Gewinnen bleiben in der Region. Und eines ändere sich trotz Digitalisierung nicht: „Wenn man einen Kredit braucht, geht man zu der Bank, der man vertraut.“ Darum sei die Marchfelder Bank ebenso das Rückgrat und der Blutkreislauf der regionalen Wirtschaft.

Die drei Landtagsabgeordneten des Bezirks gaben einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung des Marchfelds. René Zonschits betonte, dass die Region durch die Landwirtschaft sehr vielfältig und als Gemüse- und Kornkammer bekannt sei. Erfreulich sei die Entwicklung im Tourismus. Was ihm an der Marchfelder Bank gefällt, ist die Flexibilität. „Entscheidungen können schnell und unkompliziert getroffen werden, weil der Direktor nicht irgendwo, sondern in Gänserndorf sitzt.“ Außerdem biete sie Arbeitsplätze für Mitarbeiter aus der Region. Immerhin habe einmal ein Prozent der Ollersdorfer, Zonschits' Heimatort, für die Marchfelder Bank gearbeitet. Einer davon war er selbst.

Straßeninfrastruktur als Grundlage für Wirtschaftswachstum

Lobner (ÖVP) sprach von einer prächtigen Entwicklung bisher. „Wir werden uns ohne Straßeninfrastruktur aber schwertun“, blickte er auf die Projekte S8 und S1, die derzeit stillstehen. Durch die NÖ Landesausstellung, die im Vorjahr in Marchegg über die Bühne ging, habe der Tourismus Rückenwind bekommen. Jetzt sollen in der Region die Radwege ausgebaut werden. Derzeit wird angestrebt, den Marchfeld-Kanal als Topradroute zu zertifizieren.

Dieter Dorner (FPÖ) sprach ebenfalls das Fehlen der Marchfeld Schnellstraße und des Lobautunnels an. Diese Infrastruktur sei die Grundlage für das Wirtschaftswachstum in der Region.

Nach den Interviewrunden war der offizielle Teil, der vom Ensemble „Osthölzer“ musikalisch gestaltet wurde, zu Ende - der Abend aber noch lange nicht. Denn bei sommerlichen Temperaturen, kühlen Getränken und bester Kulinarik wurde noch lange geplaudert.