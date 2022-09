Eine Party für den guten Zweck

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Rotkreuz-Halle in Gänserndorf (Henri-Dunant-Straße 1) verwandelt sich am Samstag in eine Partylocation – denn dann steigt die mittlerweile traditionelle Blaulichtparty „Rescue me“.

Mit dem Reinerlös wird die Anschaffung eines Notstromerzeugers für das RK Gänserndorf finanziert. Darum hoffen die Veranstalter auf viele Gäste, die für den guten Zweck feiern.

Wer schon im Vorverkauf zuschlägt, bekommt die Karten nicht nur ermäßigt, sondern auch ein Freigetränk sowie einen Gutschein für eine Ermäßigung auf den nächsten Erste-Hilfe-Kurs.

Die Karten für das Rot-Kreuz-Event gibt’s in den Raiffeisenbank-Stellen Gänserndorf, Strasshof und Deutsch-Wagram gegen Vorlage der Raiffeisen-Debitkarte sowie auf www.rescueme.at .

