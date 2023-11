Einkaufszentrum in Bodenzeile nun doch ohne Wohnungen?

Verwirrung herrscht um den Plan der „Prokent Projektentwicklung“. Wie berichtet, wird das Unternehmen das Einkaufszentrum in der Bodenzeile komplett umbauen und vergrößern. Während ursprünglich noch von Wohnungen im ersten Stock der künftigen Betriebsgebäude die Rede war, spricht man jetzt nur noch von Sozialräumen für die Angestellten der Firmen im Erdgeschoß. Auch der Zeitplan für das Bauprojekt könnte sich um zwei Jahre verschieben.

Was steht nun fest und was nicht? Fix ist, dass die Hervis-Filiale am 6. Dezember ihren vorerst letzten Verkaufstag hat. „Die Zweigstelle wird mit Jahresende geschlossen. Sobald der Neubau des Fachmarkt-Centers abgeschlossen ist, werden wir wieder eröffnen“, erklärt Hervis-Sprecherin Nicole Berkmann. Wird nun zum Jahreswechsel mit den Bauarbeiten begonnen? „Nein“, heißt es von Prokent. Wann dann? „Ende 2025 oder 2026.“ Mehr wollte der Projektentwickler im NÖN-Gespräch nicht verraten.

Der ursprüngliche Plan mit den Wohnungen dürfte ebenfalls verworfen worden sein. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz erinnert sich an die gewerberechtliche Verhandlung mit Prokent: „Es wurde nur von Sozialräumen gesprochen. Wohnungen sind in so einem Fachmarkt-Zentrum eher unüblich.“

Fünf bzw. sieben Jahre Zeit für Fertigstellung der Anlage

Ergibt es Sinn, dass der Baustart erst so spät erfolgt? Merkatz: „Die Firma bekam von uns eine Baubewilligung und eine Betriebsanlagen-Genehmigung. Mit Letzterer hat sie fünf Jahre bzw. nach einem Verlängerungsansuchen sieben Jahre Zeit für die Fertigstellung.“

Laut Plan werden die bestehenden Gebäude zwischen den beiden Siebenbrunner Straßen abgerissen und nach Osten hin versetzt neu errichtet – derzeit befindet sich dort ein Acker. Hervis, Deichmann, Bipa und Co. sollen nach dem Umbau über mehr Verkaufsflächen verfügen. Es wird auch Raum für zusätzliche Betriebe – unter anderem für einen Billa-Plus und einen Müller – geben.

Der Spatenstich für das Projekt war eigentlich für 2018/2019 vorgesehen. Aufgrund der Corona-Pandemie und der weiteren Krisen verzögerte sich dann alles. Wenigstens das bestätigte Prokent gegenüber der NÖN.