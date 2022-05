Elektroshop sichert Versorgung: Legerer springt für Mörth ein

Werbung

Nachdem die Firma Mörth im Vorjahr ihre Filiale in Gänserndorf für immer schloss, stand die Bezirkshauptstadt plötzlich ohne großen Elektrohandel da. „Daraufhin ist unser Betrieb eingesprungen“, erklären Geschäftsführer Martin Legerer und seine Schwester Franziska Berthold-Legerer im NÖN-Gespräch.

Auch wenn die Firma Legerer auf der Bahnstraße weder ein Mörth und schon gar nicht ein Media Markt ist, könne sie den Markt bedienen und die zahlreichen Kundenanfragen bewältigen: „Wir sind in der Lage, so gut wie jedes Elektrogerät zu besorgen – auch zu konkurrenzfähigen Preisen.“

Als Nahversorger – gerade bei Waschmaschinen – sei man ein wichtiges Standbein im Gänserndorfer Branchenmix. Und durch die Kombination von Sanitär/Heizung/Elektro (Wärmepumpe, Photovoltaik, Elektroshop, Badstudio) sei das Unternehmen breit und zukunftssicher aufgestellt.

Die Firma mit ihren derzeit etwa 40 Mitarbeitern wurde 1919 von Franz Legerer gegründet. 1963 übergab dieser den Betrieb an seinen Sohn Friedrich. 1980 stieg dessen Tochter Franziska in das Unternehmen ein, neun Jahre später ihr Bruder Martin Legerer, der heutige Geschäftsführer. 2020 verstärkte sein Sohn Valentin das Team. Er soll künftig die Firma in vierter Generation weiterführen.

Übrigens: Im Rahmen der langen Einkaufsnacht am 6. Mai präsentiert der Betrieb sein Sortiment bis 22 Uhr bei einem Gläschen Wein.

