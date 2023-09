Eltern in Angst: Ein Bursch ausgeraubt, ein anderer verprügelt

In der Bezirkshauptstadt geht bei Eltern von Jugendlichen derzeit die Angst um. Grund sind zwei Gewaltdelikte, die sich jüngst im Bereich der Bahnstraße zugetragen haben. Gibt es in Gänserndorf gar ein Banden-Problem, von dem in den Sozialen Medien bereits die Rede ist? „Nein, überhaupt nicht!“, beruhigt Katharina Gepp vom Bezirkspolizeikommando gegenüber der NÖN.

Der erste Vorfall ereignete sich am 22. August gegen 20.45 Uhr. Ein 17-jährige Bursch und seine 14-jährige Freundin wurden von einem 18-Jährigen angesprochen und gefragt, ob sie ihm Geld geben würden. Nach einem kurzen Gespräch gingen die beiden Jugendlichen die Bahnstraße weiter. Der 18-Jährige ließ aber nicht locker und folgte ihnen. Er forderte den 17-Jährigen mehrmals auf, mitzukommen.

Dann eskalierte plötzlich die Situation: Der 18-Jährige wurde immer aggressiver und verpasste seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht. Zum Glück traf jetzt der Vater der Freundin ein. Der Angreifer ließ daraufhin von seinem Opfer, das von der Rettung erstversorgt werden musste, ab. Der Täter konnte von der Polizei umgehend ausgeforscht werden.

Im „Ninja Warrior Park“ ging es unsportlich zu

Nicht so im zweiten Fall. Drei Tage später gegen 17 Uhr hielt sich ein 16-jähriger Bursch mit seinen Freunden im „Ninja Warrior Park“ beim Regionalbad auf. Eine Gruppe von Jugendlichen stieß dazu. Die Unbekannten fragten den 16-Jährigen, ob er Geld bei sich habe. Als dieser die Frage verneinte, griff sich einer der Aggressoren die Tasche des Opfers und ein anderer entleerte sie. Schließlich stahlen sie diverse Gegenstände, darunter auch AirPods.

Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 3200. Aufgrund der Ortungsfunktion konnten die AirPods wieder an den rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Der Dieb hatte sie in der Zwischenzeit einem Ahnungslosen weiterverkauft.

Das Problem bei solchen Fällen wie dem letzten ist, dass die Opfer nicht sofort die Polizei kontaktieren. So verstreicht wertvolle Zeit. Katharina Gepp, die oberste Kriminalistin im Bezirk, rät: „Sollte jemand Opfer einer Straftat werden, soll er sich unverzüglich an die nächste Polizeidienststelle wenden. Außerdem sollte man auf besondere Merkmale des Täters bzw. der Täterin achten.“

Im Bezirk Gänserndorf gibt es auch mehrere speziell ausgebildete Präventionsbedienstete, die Beratungen für Interessierte anbieten. In den Schulen wird das Projekt „Under 18“ seitens der Polizei angeboten.