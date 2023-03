Endlich: Neuer Internist mit Kassenvertrag kommt

Im Sommer des Vorjahres trat Hermann Hauser, der einzige Internist in der Stadt mit ÖGK-Vertrag, seinen wohlverdienten Ruhestand an. Seither ist diese Planstelle unbesetzt (die NÖN berichtete). Jetzt aber wurde ein Nachfolger gefunden: Gunter Riedmüller, Diabetes-Spezialist und Oberarzt im Wiener Franziskus-Spital, wird den Kassenvertrag in Gänserndorf übernehmen.

Gespräche mit der Gemeinde wegen Standort der Ordination laufen

Wo genau der Mediziner seine Ordination eröffnen wird, steht noch nicht fest. Laut ÖGK prüft der Internist derzeit mehrere Optionen. Es gebe auch entsprechende Gespräche mit der Gemeinde. Der Eröffnungstermin der neuen Praxis ist noch nicht bekannt. Riedmüller sei sehr engagiert und hoffe, möglichst bald starten zu können, heißt es von der ÖGK.

Zur Erklärung: Im ÖGK-Stellenplan für den Bezirk Gänserndorf – immerhin leben hier 107.000 Einwohner – sind lediglich zwei Planstellen für Innere Medizin ausgewiesen. Einen Kassenvertrag hat Manfred Fleischer, der in Zistersdorf ordiniert, den anderen hatte Hauser bzw. bekommt nun Riedmüller. Die restlichen neun Internisten im Bezirk sind Wahlärzte, die man privat bezahlen muss.

