Es ist vollbracht: Kneipp-Säule wurde enthüllt

„Ich bin sehr zufrieden, ja“, sagte Ilse Helm mit leuchtenden Augen am Samstagnachmittag (29. April) und blickte auf den gesamten Platz hinter dem Gänserndorfer Rathaus. Hier wurde im vergangenen Jahr das Inhalatorium eröffnet, ein Projekt, das der ehemaligen Obfrau des Kneipp-Aktiv-Clubs Gänserndorf sehr am Herzen lag. Bei vielen Stadtchefs ist sie mit diesem Wunsch abgeblitzt, erst René Lobner war es, der dieses Vorhaben verwirklichen wollte.

„Gut Ding braucht Weile“, sagte dieser bei der feierlichen Enthüllung der Kneipp-Säule beim Inhalatorium. Damit meinte er zum einen das Inhalatorium selbst, zum anderen auch die Säule, die ein Geschenk des Kneipp-Vereins an die Bezirkshauptstadt war und das dem Motto „Stadt der Säulen“ gerecht wird.

Nun, etwas mehr als ein Jahr nach der Eröffnung des Inhalatoriums, schaffte es Künstler Manfred Bauch, die Säule fertigzustellen. „Die Idee war ziemlich schnell geboren, die Realisierung war etwas schwieriger“, berichtete er, warum der ursprüngliche Zeitplan nicht ganz eingehalten werden konnte, aber: „Sie ist genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe.“ Die fünf-köpfige Säule spiegelt die fünf Grundpfeiler von Pfarrer Sebastian Kneipp wider: Lebensordnung, Wasser, Bewegung, Ernährung und Pflanzenheilkunde.

Das Inhalatorium bekommt noch seine eigene Gans

„Alles, was dem Körper gut tut, ist hier Thema“, erklärte Ilse Helm bei ihren Dankesworten. Wenn man den Platz in der Scheunengasse betritt, „dann ist man sofort in einer angenehmen Atmosphäre“. Als Ort der Kommunikation und Ruhe bezeichnet Lobner das Areal rund um das Inhalatorium. Der Stadtchef ist froh, dass die gesamte Anlage als Begleitprojekt der NÖ Landesausstellung realisiert und gestaltet werden konnte.

Das Gesamtprojekt verschlang 300.000 Euro, 50 Prozent davon wurden vom Land NÖ gefördert. „Darum war es für uns stemmbar“, so Lobner, der betonte, dass an der Umsetzung sehr viele regionale Firmen beteiligt waren. Ganz fertig ist die kleine Wohlfühloase mitten in der Stadt allerdings noch nicht, wie der Bürgermeister verriet. Was noch fehlt? „In den nächsten Wochen bekommt das Inhalatorium noch eine eigene Gans.“

„Es ist großartig, was in Gänserndorf alles entstanden ist“, lobte Josef Widl, Vizepräsident des Österreichischen Kneippbundes, Ilse Helm, ihre Nachfolgerin Brigitte Nemec und das Gänserndorfer Kneipp-Team. Nachdem Ilse Helm mit Künstler und Stadtchef die Säule enthüllten, wurden sie „und alle Menschen, die hier herkommen, um ihren Körper Gutes zu tun“, von Stadtpfarrer Helmut Klauninger gesegnet. Nach dem Festakt lud der Kneipp-Verein zu einem kleinen Imbiss.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.