Es wird gebaut, wohin man schaut

Die Bezirkshauptstadt ist derzeit eine einzige Baustelle – nicht, was die Straßenbaustellen betrifft, sondern den Hochbau. Vor allem der Handel investiert derzeit viel Geld in seine neue Infrastruktur: In der Bodenzeile entsteht ein riesiger Interspar-Markt mit Restaurant, daneben eine neue Lidl-Zweigstelle. In der Protteser Straße wiederum vergrößert der Fetter-Baumarkt sein Geschäftslokal. Gegenüber – zwischen dem Hofer-Markt und der Kfz-Werkstatt Rohringer – wird eine Zgonc-Filiale aus dem Boden gestampft. Die Bauarbeiten gehen überall zügig voran.

Werkzeughändler Zgonc will seinen Gänserndorfer Standort im Oktober eröffnen. Der erweiterte Fetter-Baumarkt soll ebenfalls diesen Herbst in Betrieb gehen. Lidl plant die Eröffnung seiner neuen Zweigstelle im Dezember. Am längsten braucht natürlich der Spar-Konzern. Das Mega-Bauwerk soll im Sommer 2023 fertiggestellt sein.

