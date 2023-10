Fix: Expressmarkt am Bahnhof eröffnet am 11. November

„Wir sind derzeit noch nicht fertig, aber wir setzen alles daran, so schnell wie möglich aufzusperren“, erklärte Congar Mitte September gegenüber der NÖN. Damals rechnete der Unternehmer noch mit einer Zeitspanne von zwei bis drei Wochen. Daraus wurden schließlich zwei Monate.

Wie die NÖN berichtete, hatte Congar, der seit vielen Jahren auf der Bahnstraße einen erfolgreichen türkischen Supermarkt betreibt, den Bahnhofsshop von Manfred Winter übernommen. Dieser hatte am 28. Juni seinen Mini-Market, den er erst im Jänner dieses Jahres eröffnet hatte, wieder dichtgemacht – aus privaten Gründen, wie er sagte. Denn das Geschäft lief eigenen Aussagen nach sehr gut.

In einem wird sich der Expressmarkt vom Mini-Market auf jeden Fall unterscheiden: Er soll jeden Tag, also von Montag bis Sonntag geöffnet sein - das kündigte der neue Pächter schon im Vorfeld an.