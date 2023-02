Ford Panny: Nach 63 Jahren ist Schluss

Die Bezirkshauptstadt verliert einen ihrer Traditionsbetriebe: Das Autohaus Panny, spezialisiert auf die Marke Ford, sperrt mit Ende Februar für immer seine Pforten. Grund: Geschäftsführer Norbert Panny, mittlerweile 65, tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. „Es ist der richtige Zeitpunkt“, betont der Unternehmer im NÖN-Gespräch.

Es war 1960, als Pannys Onkel Hubert das Autohaus an der Gänserndorfer Hauptstraße gründete. Ende der 1980er-Jahre übernahm Norbert, studierter Betriebswirt, die Firma. Was hat sich seither in der Branche alles geändert? „Viel, sehr viel“, so Panny: „Am Anfang gab es noch relativ wenig Automarken, dann kamen die Japaner und schließlich die Koreaner.“ Und sie mischten den Markt auf: „Früher waren Autos Mangelware, später gab es dann eine Überproduktion.“

Panny: „Nach Elektro kommt Wasserstoff“

Demnächst werde auch der klassische Verbrennungsmotor Geschichte sein: „Wobei meiner Meinung nach die Elektroautos nur der Beginn einer großen Wende sind. Wasserstoff und Brennstoffzellen stehen schon in den Startlöchern.“

Wird es einen Panny-Nachfolger geben? „Ja, es kommt ein neuer Händler, aber nicht an diesem Standort.“ Die Liegenschaft ist Eigentum des 65-Jährigen und er werde diese verkaufen. Mehr wolle er dazu im Moment nicht sagen. Was wird Panny, der körperlich noch topfit ist, in der Pension tun? „Ich habe viele Hobbys. Natürlich Sport, aber auch Reisen und Kultur.“ Langweilig sollte ihm somit nicht werden.

Seine derzeit 13 Mitarbeiter haben bereits neue Jobs gefunden, größtenteils in der Autobranche. In seinen besten Zeiten hatte Panny übrigens 27 Dienstnehmer. Damals waren auch die Umsätze noch höher. Kurze Zeit – etwa drei Jahre – war das Autohaus nicht nur ein Ford-Betrieb, sondern hatte auch Mitsubishi im Programm: „Das hat sich wirtschaftlich aber nicht gerechnet.“

Detail am Rande: Panny war auch 20 Jahre lang Obmann des werbe-teams, einer Vereinigung der Gänserndorfer Wirtschaftstreibenden. Außerdem hatte er diverse Funktionen in der Wirtschaftskammer und war viele Jahre Lehrlingsprüfer im kaufmännischen Bereich.

