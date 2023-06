Frontalcrash auf B8: FF rettete eingeklemmte Person

Zwei Pkw stießen auf der B8 in Gänserndorf am Mittwochnachmittag frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf den Straßenrand geschleudert, eines kam auf der Seite zum Liegen. Ein Lenker wurde eingeklemmt. „Als die Freiwillige Feuerwehr Gänserndorf die Einsatzstelle erreichte, wurde schnell klar, dass die Lage sehr ernst war“, berichtet Michael Degl, Sprecher der Feuerwehr.

Die Kameraden sperrten gemeinsam mit der Polizei die Straße für den Rettungshubschrauber. Nach Absprache mit dem Notarzt des Hubschraubers und dem Roten Kreuz war klar, dass der Verletzte rasch und schonend aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Das erledigte die Feuerwehr mit dem hydraulischen Rettungssatz. Der Lenker wurde so aus dem Fahrzeug befreit und an das Team der Flugrettung übergeben.

Danach begannen die Kameraden mit den Aufräumarbeiten: Die Straße wurde gereinigt und die Unfallfahrzeuge sicher am Straßenrand abgestellt. Nach knapp drei Stunden wurde die B8 für den Verkehr wieder freigegeben. „Großer Dank geht an unsere Kameraden der FF Strasshof an der Nordbahn, die uns tatkräftig unterstützt haben“, lobt der Sprecher die Zusammenarbeit.