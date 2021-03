Die Gemeinde sucht nun ein Gastro-Konzept bzw. einen Betreiber für das künftige Lokal beim Regionalbad. Konkret handelt es sich um ein Mietobjekt mit rund 100 Quadratmetern Nutzfläche, das je nach Konzept individuell adaptiert werden kann. Zwischen dem neu zu errichtenden Gastro-Lokal und der ehemaligen Weiser-Villa (jetzt Hübsch-Villa) steht auch ein Außenbereich für einen Schanigarten zur Verfügung.

ÖVP-Bürgermeister René Lobner freut sich schon auf das neue Lokal beim Bad. Schindler, Schindler

Wie die NÖN berichtete, wird voraussichtlich noch in diesem Sommer mit den Bauarbeiten begonnen. Das Lokal soll in der ersten Jahreshälfte 2022 in Betrieb gehen und zur weiteren Belebung des Gänserndorfer Stadtzentrums beitragen.

„Die zentrale und gut frequentierte Lage an der Bahnstraße garantiert beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Gastronomiekonzept“, ist ÖVP-Bürgermeister René Lobner überzeugt. Weiters seien Schulen, Regionalbad und andere öffentliche Einrichtungen in unmittelbarer Nähe, ebenso Parkmöglichkeiten.

Lobners aktueller Aufruf: „Um eine genaue Aufteilung der Räumlichkeiten und maßgeschneiderte Voraussetzungen planen zu können, ersuchen wir die potenziellen Betreiber um Bekanntgabe ihrer Geschäftsideen.“ Dafür benötige die Gemeinde ein ausgearbeitetes Betriebskonzept sowie die genauen Daten des Betreibers.

Die Unterlagen sollen bis 28. Mai dieses Jahres an Veronika Samstag per E-Mail ( veronika.samstag@gaenserndorf.at ) übermittelt werden. Für Rückfragen steht die Rathaus-Mitarbeiterin während der Amtszeiten unter der Telefonnummer 02282/2651-57 zur Verfügung. „Wir freuen uns über zahlreiche Ideen und viele Rückmeldungen“, betont der Bürgermeister abschließend.