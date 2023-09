Gebührenerhöhung: Hitzige Diskussionen im Gemeinderat

Die Gänserndorfer Roten sind enttäuscht von der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Drei Mal stellten sie den Antrag, die jeweiligen Gebühren - betroffen waren Friedhof, Abfall und Wasser - nicht zu erhöhen. Doch damit fanden sie keine Mehrheit.

„Im Vergleich mit anderen Gemeinden im Bezirk sind wir immer noch die günstigsten“, betonte ÖVP-Bürgermeister René Lobner, als es um die Erhöhung der Müllgebühren ging. Diese wurden zum ersten Mal seit zehn Jahren angehoben. Es handle sich um eine moderate Erhöhung, eine Indexanpassung sei notwendig.

Das sah SPÖ-Mandatar Rudolf Plessl anders, der sich für einen „Gebührenstopp in der Kommune“ aussprach. Gänserndorf habe große Rücklagen und müsse darum die Gebühren nicht erhöhen. „Ihr macht genau das Gegenteil. Auch deine Partei ist gegen die Erhöhung der Gebühren.“

ÖVP-Lobner: „Unsere Anpassung ist moderat“

Beate Kainz, Stadträtin der Grünen, warf in die Diskussion ein, dass Bund und Land Richtlinien und finanzielle Mittel angekündigt haben, damit im Bereich von Kanal, Wasser und Abfallentsorgung die Gebühren nicht erhöht werden müssen. „Das Paket ist noch nicht beschlossen“, konterte Lobner. Wenn es finanzielle Mittel ausgeschüttet werden, so werde die Stadtgemeinde diese den Gänserndorfern als Gutschrift zukommen lassen. ÖVP, die freien Mandatare und NEOS stimmten der Erhöhung der Abfallgebühren zu. SPÖ und Grüne stimmten dagegen.

Die Gebühren-Diskussion ging weiter, als der Tagesordnungspunkt „Wassergebührenverordnung“ behandelt wurde. Auch hier brachte SPÖ-Klubvorsitzende Kerstin Cap den Antrag gegen die Gebührenerhöhung ein - und blitzte erneut damit ab. „Euer Parteichef hat in seiner Gemeinde die Wassergebühren von 1,50 Euro auf zwei Euro erhöht. Unsere Anpassung ist weit moderater“, so der Stadtchef. Cap konterte: „Ich spreche hier für die Gänserndorfer Bürger und nicht für andere.“

Gänserndorfer SPÖ ärgert sich über „Verteuerungswelle für Gänserndorfer Haushalte“

In Gänserndorf werden die Wassergebühren von 1,50, Euro auf 1,60 Euro pro Kubikmeter erhöht. Lobner hatte in der Sitzung einige Zahlen aus anderen Gemeinden parat: In Weikendorf zahlen die Bürger 2,30 Euro pro Kubikmeter, in Prottes 2,50 Euro, in Schönkirchen-Reyersdorf 2,65 Euro, in Angern sind es 1,98 Euro. „Trotz minimaler Anpassung sind wir bei den Wassergebühren immer noch sehr günstig“, so Lobner.

SPÖ und Grüne stimmten erneut gegen eine Erhöhung, die restlichen Mandatare gaben ihre Zustimmung. „Ich bin gespannt, welches Budget wir nächstes Jahr hätten, wenn wir alles nur senken“, meinte der Stadtchef.

„In einem Jahr, in dem viele Menschen nicht wissen, wie sie ihre Stromrechnung zahlen, welche Lebensmittel sie noch mit ihrem Einkommen kaufen können, hat die ÖVP-Mehrheit eine Verteuerungswelle für die Gänserndorfer Haushalte ausgelöst“, ärgert sich Cap nach der Sitzung via Aussendung. Die Menschen in Gänserndorf würden die vielen Erhöhungen bei den Mieten, beim Einkaufen und Pendeln spüren. Sie betont: „ Wir wollten eine Gebührenerhöhungen für die Haushalte erreichen, aber die ÖVP Gänserndorf hat gezeigt, auf welcher Seite sie mit ihrer Politik steht!“

Cap kritisiert auch, dass Lobner das Argument, dass Rücklagen vorhanden und eine Erhöhung der Kommunalabgaben derzeit nicht notwendig seien, nicht gelten ließ. Auf diesen Vorwurf, der in der Sitzung von Plessl eingebracht wurde, meinte der ÖVP-Landtagsabgeordnete. dass eine Indexanpassung notwendig sei. Und weiter: „Ich habe mich bei unserem GVV-Präsidenten erkundigt, der sieht das auch so.“