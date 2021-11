Geld für VHS: Lobner zerlegt Lentner

Eine Standpauke hielt ÖVP-Bürgermeister René Lobner bei der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments NEOS-Gemeinderat Joseph Lentner. Grund war dessen Kritik an der Gemeinde, die seiner Meinung nach zu wenig Geld für die Volkshochschule in die Hand nimmt ( die NÖN berichtete ). Dazu kam noch, dass der NEOS-Politiker auf seiner Facebook-Seite schrieb, dass die Stadt heuer lediglich 100 Euro in die VHS investiere.

100 Euro Einnahmen, nicht die Ausgaben

Lobner zeigte sich mehr als sauer: „Ich weiß, dass das Budget für manche sehr unübersichtlich ist, aber wie kommst du auf die Idee, dass wir nur 100 Euro für die VHS ausgeben? Diese besagten 100 Euro waren die Einnahmen, nicht die Ausgaben.“ Und weiter: „Es tut mir leid, aber du kannst einfach kein Budget lesen. Mach Seminare, wo dir das erklärt wird.“

Der Gipfel der Frechheit sei gewesen, so Lobner, dass Lentner, als ihn ein Facebook-User auf den Irrtum hingewiesen hatte, seinen eigenen Beitrag einfach löschte: „Das ist eine Sauerei und eines Gemeinderates nicht würdig.“

Lobner: 70.000 Euro heuer in VHS investiert

Auch die grundsätzliche Kritik von Lentner, dass die Gemeinde zu wenig Geld in die VHS investiere, wies Lobner entschieden zurück: „Heuer waren es etwa 70.000 Euro, nächstes Jahr sind es 130.000 Euro. Du verbreitest einfach blanken Schwachsinn. Das ist letztklassig. So viel zur selbst ernannten Saubermann-Partei NEOS.“ Lobner erwartete sich von Lentner eine Entschuldigung.

Die kam zumindest teilweise: „Das mit den 100 Euro war Blödsinn, da gebe ich dir recht. Deshalb habe ich auch meinen Beitrag gelöscht.“ Trotzdem sei es legitim, so Lentner, dass er als Oppositionspolitiker die Gemeindeführung sachlich kritisiere: „Das musst du als Bürgermeister aushalten. Aber du kommst dann gleich mit der Parteipolitik.“

Kurz mischte sich Grünen-Gemeinderätin Margot Linke in die Debatte ein: „An der Art der Diskussion sollten wir noch arbeiten.“ Lobner setzte noch einmal in Richtung Lentner nach: „Du hast bewusst Falschinformationen lanciert.“