„Wir haben den Sommer genutzt, um einige Planungen voranzutreiben“, spricht Bürgermeister René Lobner über einige Projekte in der Bezirkshauptstadt, die aufgrund des Corona-Stillstands vorgezogen werden konnten. So etwa die Sanierung der Stadthalle, die gerade in die heiße Phase geht.

Intensive Planungen fanden auch auf dem Kindergartensektor statt: Der Sonnenblumenkindergarten im Zentrum wird geschleift, die beiden Gruppen, die derzeit noch dort Platz gefunden haben, werden in den Regenbogenkindergarten übersiedeln. Noch heuer sollen die Ausschreibungen hinausgehen, damit bald vergrößert werden kann, denn in Gänserndorf-Süd steht die Gemeinde, was die Kindergartenplätze betrifft, unter Druck.

Der Regenbogenkindergarten soll ab dem Kindergartenjahr 2021 fünf Gruppen beherbergen. „Dank des Anteils der Gemeindemilliarde können wir die Projekte bald umsetzen“, ist der Stadtchef froh über die 1,2 Millionen Euro, die Gänserndorf erhält. Natürlich müsse die Gemeinde 50 Prozent der Kosten selbst stemmen, aber: „Wir hätten die Kindergärten ohnehin erweitern müssen, da ist das Geld vom Bund hilfreich.“

Sandra Frank Ruhe vor dem Sturm nutzen

Während die Stadtgemeinde aktiv ist und auch die Planungen für die Zentrumszone gut voranbringen konnte, ist in der Bevölkerung die Zurückhaltung noch deutlich spürbar. „Speziell bei Indoor-Veranstaltungen sind die Leute sehr vorsichtig“, meint Lobner. Das tut zwar der Stimmung einen gewissen Abbruch, es sei aber natürlich auch gut, dass die Bürger vorsichtig sind und die Maßnahmen umsetzen.

Vor den Sommerferien sei die Lage aber schon entspannter gewesen, weil da auch die Coronazahlen entsprechend niedrig waren. „Die Verunsicherung ist jetzt wieder größer, weil von einer zweiten Welle gesprochen wird“, schließt Lobner.