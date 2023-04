Gänserndorf Gemeinderat: Polit-Wickel wegen fehlender Unterlagen und Asphalt

Lesezeit: 3 Min Thomas Schindler

Mit diesem Foto auf Facebook versuchten ÖVP-Bürgermeister René Lobner und seine Fraktionskollegen, die Grünen zu brüskieren. Foto: ÖVP

Z u teils hitzigen Debatten kam es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gänserndorf. So zum Beispiel nach dem Bericht der Prüfungsausschuss-Vorsitzenden Ingrid Öhler (früher FPÖ, jetzt parteifrei) bzw. bei der Abstimmung über den Rechnungsabschluss 2022.