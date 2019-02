Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte vergangene Woche Mittwoch gegen 8.10 Uhr einen Pkw auf dem Lenauweg in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg). Er gab an, dass er im Kreuzungsbereich mit der Gerasdorfer Straße das Fahrzeug angehalten habe und anschließend nach links in diese eingebogen sei. Dann habe er einen Ruck verspürt und geglaubt, dass er über einen Eisbrocken gefahren ist.

Er schaute nach und stellte fest, dass sich eine Frau unter dem Fahrzeug befand. Die 66-Jährige aus Wien wurde mit schweren Verletzungen in das AKH Wien verbracht. Die Gerasdorfer Straße wurde gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Erhebungen zum Unfallhergang sind im Gange.

Die Polizei ersucht Zeugen des Unfalls, sich mit der Inspektion Gerasdorf bei Wien unter Tel. 059133-3224 in Verbindung zu setzen.