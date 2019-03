Der Eingangsbereich zur Aufbahrungshalle am städtischen Friedhof wurde nun mit einer Verglasung versehen – zum Schutz der Besucher vor Wind und Regen. „Ein langersehnter Wunsch der Bevölkerung konnte damit erfüllt werden“, freut sich die zuständige VP-Wirtschaftsstadträtin Christine Beck im NÖN-Gespräch: „Ganz fertig ist die Verglasung aber nicht. Sie wird noch mit Mosaik-Glaselementen verschönert.“ Kosten für das gesamte Projekt: etwa 15.000 Euro.

Die Politikerin plant noch weitere bauliche Maßnahmen am Friedhofsgelände: „Die alten hässlichen Leuchten links und rechts des Altars in der Aufbahrungshalle werden erneuert. Die Bestattungsfirma Redlich hat angeboten, die Kosten zu übernehmen, wofür wir natürlich sehr dankbar sind.“ Beck will zudem einen Behindertenparkplatz beim Friedhofs-Eingangsbereich errichten: „Am großen Parkplatz ist dies nicht möglich, weil es dort ein Gefälle gibt. Beim Eingang hingegen ist es eben.“

Die Stadträtin über ein weiteres Projekt: „Nachdem Einäscherungen immer beliebter werden, müssen wir auch hier reagieren. Wir werden Flächen für naturnahe Bestattungen unter Bäumen oder auf einer Wiese anlegen.“