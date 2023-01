Glasfaser: Teuer ist hier relativ

Für Aufsehen sorgte der letztwöchige NÖN-Bericht über den Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt und im Bezirk. Der Gänserndorfer Alexander Stöger hatte bemängelt, dass jede Gemeinde ihr eigenes Süppchen koche. So habe sich Gänserndorf für die Firma öGIG als Netzbetreiber entschieden, Deutsch-Wagram wiederum für A1.

Stöger selbst ist langjähriger A1-Kunde. Das Infrastrukturnetz von öGIG (Produktname öFIBER) sei für ihn wertlos, weil das Unternehmen keinen Kooperationsvertrag mit A1 hat. Der Gänserndorfer müsste somit auf einen anderen Internet-Provider umsteigen, um in den Genuss der schnellen Datenleitung zu kommen – und dies käme ihm teuer.

Zur Erklärung: öGIG und andere Firmen (Netzbetreiber) errichten Glasfasernetze und vermieten diese dann Internet-Betreibern. Mit den drei großen Providern – A1, Magenta und Drei – konnte sich öGIG bisher noch nicht auf eine Kooperation einigen.

öGIG-Sprecher: „Umstieg kostet rund 300 Euro“

Dass Stöger und andere Betroffene bei einem Wechsel zu öGIG tief in die Tasche greifen müssten, stimme nicht, sagt Firmensprecher Johann Bergmann im NÖN-Gespräch: „Die Anschlussgebühr beträgt bei uns 300 Euro. Dazu bekommt man ein Starterpaket mit allen Kabeln und nötigen Materialien für das Haus.“

Wer handwerklich geschickt ist und die Verkabelung selbst durchführen kann, hat keine zusätzlichen Kosten mehr: „Wer eine Leitung durch den Garten braucht, muss noch ein wenig investieren. Das ist aber alles in einem überschaubaren Rahmen.“ Hängt man einmal am öGIG-Kabel, liegen die Vorteile auf der Hand, betont Bergmann: „Dann hat man die volle Bandbreite und ist für die nächsten 30 bis 40 Jahre gerüstet.“ Dazu komme, dass man aus einer Vielzahl an Providern auswählen kann und nicht einem allein ausgeliefert ist: „Die Immobilie erlebt natürlich auch eine Wertsteigerung.“

Zurück zu Stöger: Der Gänserndorfer hatte auch gefordert, dass sich die Politik dafür einsetzt, dass in allen Gemeinden derselbe Netzbetreiber zum Zug kommt. ÖVP-Landtagsabgeordneter Bürgermeister René Lobner winkt ab: „Den ganzen Bezirk einer einheitlichen Vorgangsweise zu unterziehen, ist nicht realisierbar, weil es unterschiedliche Anforderungen, Ausbaustufen und Strategien gibt.“

Lobner sei glücklich, dass er wenigstens in Gänserndorf flächendeckend eine einheitliche Lösung für alle über öFIBER erwirken konnte: „Wir machen eigentlich genau das, was Herr Stöger vorschlägt – eine Infrastruktur, die von allen Internet-Betreibern genutzt werden kann. A1 verweigert sich bis dato leider dieser Lösung. Aber auch diesem Internet-Anbieter steht weiterhin die Tür offen, sich auf das öFIBER-Netz zu legen.“

