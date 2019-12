„Tatort“ Marktplatz vergangenen Freitag gegen 10 Uhr: Der Frischemarkt ist voll im Gange. Am Rande des Areals steht ein kleiner Tisch – daneben der geschäftsführende FPÖ-Stadtparteichef Gottfried Jarolin, der blaues Info-Material an interessierte Passanten verteilt. Als die Grünen die „Tat“ entdecken, schießen sie sofort Fotos – zum Beweis.

Schindler Grünen-Sprecherin Beate Kainz: „Der Tisch stand eindeutig auf Marktareal.“

Beate Kainz, Sprecherin der Öko-Partei, erklärt im NÖN-Gespräch: „Wir beschlossen vor geraumer Zeit im Gemeinderat eine Verordnung, die jegliche politische Tätigkeit am Marktplatz während des Wochenmarktes verbietet.“ Die Freiheitlichen sollen diese Verordnung dadurch missachtet haben, was eine Strafe nach sich ziehen müsste, so die Gemeinderätin.

NOEN FPÖ-Fraktionschef Peter Vlasak: „Unser Tischerl war außerhalb des Marktgebietes aufgestellt.“

Die Blauen sehen das Ganze naturgemäß anders. Fraktionssprecher Stadtrat Peter Vlasak: „Das ist einmal mehr typisch Grüne. Unser Tischerl war außerhalb des Marktgebietes aufgestellt und es handelte sich um unsere traditionelle Nikolo-Aktion.“ Dass die Grünen mit österreichisch-christlichen Traditionen ein Problem haben, sei zwar traurig, der FPÖ aber bewusst, so Vlasak. War der blaue Tisch nun am Gelände des Marktes oder doch außerhalb? Kainz: „Er stand gegenüber dem Fischhändler, also eindeutig auf Marktgebiet.“

Fazit: Aussage gegen Aussage. Zu einer Verurteilung wird es somit vermutlich nicht kommen. „Wir zeigen die Freiheitlichen auch nicht an. Wir wollten nur den Fall aufzeigen“, betont die Grüne abschließend.