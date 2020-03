Grünen-Sprecherin Beate Kainz ist sauer. Grund: FPÖ-Umweltgemeinderätin Sabine Singer fehlte bei den letzten beiden Gemeinderatssitzungen und konnte somit nicht den jährlichen Umweltbericht verlesen – dieser ist laut Gemeindeordnung verpflichtend. Kainz: „Die Umweltgemeinderätin ist ein Kontrollorgan der Gemeinde. Bis zum Schluss hat Singer diese Anforderung nicht erfüllt.“

Zur Erinnerung: Singer verlegte kürzlich ihren Wohnort in die Steiermark und gehört dem neuen Gemeinderat – die konstituierende Sitzung findet am Mittwoch, 4. März, statt – nicht mehr an. Kainz: „Die konstituierende Sitzung ist ein guter Zeitpunkt, die tatsächlichen Aufgaben eines Umweltgemeinderates in Erinnerung zu rufen.“ Neben der Pflicht, Anzeige zu erstatten und der Verpflichtung, dem Gemeinderat zu berichten, gebe es ein weites Betätigungsfeld für den Umweltschutz, so die Grünen-Sprecherin.

FPÖ FPÖ-Sprecher Dieter Dorner: „Die Grünen präsentieren sich auf allen Ebenen als Anpatzerpartei.“

Die Blauen weisen die Kritik der Öko-Partei entschieden zurück. FP-Bezirkschef Dieter Dorner: „Wie bereits in der Vergangenheit beweisen die Grünen in Gänserndorf aufs Neue, dass es ihnen offensichtlich an Sachthemen fehlt und sie in Ermangelung dieser ihren einzigen Lebenszweck in unwahren Beschuldigungen der politischen Mitbewerber zu sehen scheinen.“

Die Berichte würden in der Stadt Gänserndorf immer in der ersten Sitzung des neuen Jahres vorgetragen werden, betont Dorner: „Dies hält unter anderem auch VP-Bürgermeister René Lobner mit seinen Berichten so.“ Der von VP-Umweltstadtrat Mathias Bratengeyer vorgetragene Bericht sei von Singer verfasst worden: „Diese Tatsache wurde vor der Verlesung unmissverständlich klargestellt.“

Singer sei bei der betroffenen Sitzung aus beruflichen Gründen entschuldigt gewesen, so Dorner: „Die Vorwürfe von Kainz, dass Singer ihre Aufgaben als Umweltgemeinderätin nicht ordentlich ausübte, sind absolut haltlos.“