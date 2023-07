Grüne wollen Baustopp für Pumptrack-Bahn

Beim Gänserndorfer Abenteuerspielplatz soll eine Pumptrack-Bahn entstehen. Die Vorbereitungen dafür werden bereits getroffen, die Arbeiten werden in dieser Woche noch beginnen. Die Gänserndorfer Grünen hatten, wie berichtet, mit dem Standort zwischen Seegasse und Protteser Straße noch nie eine Freude.

Die Idee der Pumptrack-Bahn, also einer künstlich angelegten Mountainbike-Strecke, stamme nämlich von der Stadterneuerungsgruppe Gänserndorf-Süd, darum sollte das Projekt auch dort umgesetzt werden, meinen die Grünen. Für sie ist klar: Da Leitungen verlegt werden, um die Anlage zu beleuchten, es einen Unterstand geben wird, der Mensch und Equipment Schutz bieten wird, und eine Fahrbahn aus Asphalt errichtet wird, „soll eine neue Sportanlage errichtet werden“, heißt es in einem Bericht auf der Homepage der Gänserndorfer Grünen.

Lobner: „Pumptrack als Bereicherung für die Freizeitgestaltung“

„Wir sind verpflichtet, die Beschlüsse des Gemeinderates umzusetzen“, erinnert Stadtchef René Lobner (ÖVP) daran, dass die Pumptrack-Bahn an dieser stelle mit großer Mehrheit, allerdings ohne die Stimmen der Grünen, beschlossen worden ist. Die Anlage sei von der Jugend und den sportbegeisterten Gänserndorfern gewünscht worden und „ist eine absolute Bereicherung für die Freizeitgestaltung in unserer Stadt“, betont der Bürgermeister im NÖN-Gespräch.

Die Kritik der Grünen überrascht dem Stadtchef nicht: „Sie sind nur destruktiv und suchen das Haar in der Suppe.“

Kainz und ihre Mitstreiter sind überzeugt: Es gibt Plätze, die sich besser für dieses Vorhaben eignen. So solle die Gemeinde etwa einen Teil des Rübenplatzes ankaufen. So könnte der Boden neben den neuen Fahrbahnen entsiegelt und bepflanzt werden. „Ein Gewinn für alle Beteiligten“, sind die Grünen überzeugt. So müsse kein Boden im Park großflächig versiegelt werden.

Grüne zweifeln, dass Widmung die bauliche Veränderung zulässt

„Wir bezweifeln zudem, dass die Widmung Grünraum/Parkanlage, die für dieses Gebiet gilt, derartige Veränderungen zulässt“, sagt Stadträtin Beate Kainz. Darum „haben wir die Gemeinde gebeten, die Umsetzung des Projektes zu stoppen und zu überprüfen, ob die Sportanlage unter diesen Voraussetzungen errichtet werden darf“.

Lobner schüttelt darüber den Kopf: „Wir haben uns natürlich vorher Gedanken über die Widmung gemacht und das vom Bauamt abklären lassen.“ Noch diese Woche soll jedenfalls mit dem Bau der Anlage begonnen werden.