„Manchmal überrollt einen die Wirklichkeit mit so einer Wucht, dass die Notbremse die einzige Option ist. Dann bleibt nur noch der Rückzug, um dem Körper eine Chance zur Erholung zu geben. Und meist trifft das natürlich besonders aktive Menschen”, so Kainz in ihrer Stellungnahme.

Schweitzer, hauptberuflich Polizist, hat viele Jahre die Gänserndorfer Sommerszene mitgestaltet, dazu kamen Bühnenauftritte in und mit verschiedenen Formationen sowie eine Schauspielausbildung. Die Grünen wünschen ihrem Kollegen, dass er sich rasch erholt. Noch steht nicht fest, wer für die Fraktion in den Gemeinderat nachrücken wird.