Die Generalsanierung und Erweiterung des Konrad Lorenz Gymnasiums (KLG) läuft nun richtig an: Nachdem jetzt auch alle nötigen Unterschriften des Ministeriums vorhanden sind, wurden Teile der alten Klassentrakte bereits abgerissen. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 sollen die Umbauarbeiten abgeschlossen sein.

Zur Erinnerung: Das in die Jahre gekommene Gymnasium in der Gärtnergasse wird nicht nur renoviert und umgebaut, sondern auch erweitert. Die Kosten für das Mega-Projekt: 28 Millionen Euro. Während der Bauzeit sind die 900 Schüler und 100 Lehrer in einer 300 Container umfassenden Anlage am Hafergrubenweg untergebracht.

Wie wird das neue KLG aussehen? Während das Hauptgebäude und die beiden Turnsäle bestehen bleiben und generalsaniert werden, werden die drei dazwischenliegenden eingeschoßigen Klassentrakte abgerissen und durch einen dreigeschoßigen Neubau ersetzt. Hier sollen künftig 40 Klassenräume (zuletzt 28) untergebracht sein. „Der Neubau wird über alle Geschoße mit dem Bestand verbunden“, freut sich auch Schuldirektorin Eva Zillinger.