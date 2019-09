Am Mittwoch strömten rund 400 wahlberechtigte Schüler in die Aula, um den geladenen Politikern im Rahmen einer Podiumsdiskussion Fragen zu stellen. Am Podium nahmen die Nationalräte Angela Baumgartner (ÖVP) und Rudolf Plessl (SPÖ), Landtagsabgeordneter Dieter Dorner (FPÖ), Bunderat David Stögmüller (Grünen), Christoph Müller (Vorsitzender Junge NEOS), Kenneth Winkler (JETZT) und Fayad Mulla (Wandel).

Die Veranstaltung, organisiert und moderiert von Ilse Döltl, fand im Rahmen der Unterrichtsgegenstände „Politische Bildung“ und Recht statt. Unterstützt wurde sie von Denise Springer, die auf die Redezeit der Politiker achtete. Die Schüler richteten zahlreiche Fragen an die Gäste.

Besonderes Interesse galt den Themen Mercosur-Abkommen, Ibiza-Video, Kopftuchverbot an Schulen und Tempo 140 auf der Autobahn. Viele Schüler hätten gerne noch weitere Fragen gestellt, doch der Zeitrahmen musste eingehalten werden.