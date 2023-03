Gänserndorf HAK und HAS: Mit Englisch auf Platz eins in Niederösterreich

S chülerinnen der 5. HAK und der 3. HAS gewannen beim 37. Fremdsprachenwettbewerb in NÖ jeweils den ersten Platz in Englisch (Kategorie BHS sowie BMS).