Es war eines der spektakulärsten Kriminalrätsel in der Geschichte der Stadt: Eine Frau wurde im September 2018 sowie im Juli 2019 in ihrem eigenen Haus überfallen, geschlagen und ausgeraubt. Jetzt stand der Haupttäter vor dem Richter und erhielt die Höchststrafe: 15 Jahre Haft – nicht rechtskräftig, weil der Mann volle Berufung anmeldete. Der 52-Jährige soll einen ehemaligen Mithäftling in der Justizanstalt Krems zum Überfall angestiftet haben.

Freiheitsstrafen setzte es auch für eine 26-Jährige (zwei Jahre, davon acht Monate unbedingt) und einen 27-Jährigen (drei Jahre). Sie sollen die erbeuteten Wertgegenstände gelagert bzw. verkauft haben (Hehlerei). Ihre Urteile sind mittlerweile rechtskräftig.

Zur Erinnerung: Der 52-Jährige war selbst am 23. September 2018 ins Haus der nunmehr 64-jährigen Gänserndorfer eingedrungen und hatte dort Beute im Wert von mindestens 700.000 Euro gemacht. Für den Coup wurde er rechtskräftig zu elf Jahren Haft verurteilt. In der Justizanstalt Krems traf er auf einen 34-jährigen Mithäftling, dem er alle Details über seine Home-Invasion mitteilte. Als Belohnung für einen weiteren Coup soll der Angeklagte dem 34-Jährigen eine Beteiligung an der Beute versprochen haben.

Tatsächlich überfiel dieser am 18. Juli 2019 während eines Haftausgangs die Gänserndorferin in deren Haus. Er erbeutete Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 321.000 Euro. Der 34-Jährige wurde später gefasst und zu 9,5 Jahren Haft verurteilt. Lange Zeit unbekannt war, wo sich der erbeutete Schmuck befand. Im Juni 2020 entdeckte dann das Opfer selbst einen Teil ihrer geraubten Wertgegenstände im Internet, wo diese zum Kauf angeboten wurden.

Diese Meldung führte schließlich zur Lösung des Falles. Zunächst konnte ein 27-jähriger Wiener ausgeforscht und festgenommen werden. Bei ihm wurden zahlreiche Beutestücke aus den beiden Home-Invasions sichergestellt. Auch eine 26-Jährige war in den Fall verwickelt, sie wurde ebenfalls wegen Hehlerei festgenommen. In ihrer Wohnung fand die Polizei versteckte Wertsachen um fast 1,2 Millionen Euro.