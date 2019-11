„Zwischenzeitlich gab es eine kurze Verzögerung bei den Estricharbeiten, jetzt aber sind wir wieder voll im Zeitplan, sodass wir mit dem Badebetrieb am 1. Februar starten können“, freut sich VP-Bürgermeister René Lobner im NÖN-Gespräch.

Der Stadtchef denkt auch bereits an eine weitere Attraktion, die das künftige Regionalbad aufwerten würde. Konkret geht es um eine 250 bis 300 Quadratmeter große Fläche im Keller des Gebäudes – dort, wo früher der Saunabereich war: „Der Raum würde perfekt für eine Boulder-Halle passen.“ Zur Erklärung: Bouldern bezeichnet das Klettern ohne Seil und Gurt in einer Höhe, aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann.

Lobner: „Die Boulder-Halle würde ungefähr 100.000 Euro kosten, wobei auch entsprechende Förderungen – zum Beispiuel im Rahmen der Stadterneuerung – lukrierbar wären. Ich werde die Idee den zuständigen Gremien im Gemeinderat vorschlagen.“ Sollte die Mehrheit dafür sein, könnte man konkrete Planungen starten: „Der Vorteil bei dieser Attraktion ist, dass die laufenden Kosten sehr gering sind.“ Profitieren davon würden auch die Schulen: „Während die einen schwimmen, könnten die anderen klettern.“

Shutterstock/UfaBizPhoto So ähnlich könnte die Boulder-Wand im Gänserndorfer Bad aussehen.

Ein weiteres Projekt, das der Gemeindechef im Auge hat, ist ein sogenanntes Inhalatorium. Wie berichtet, wird dieses schon seit über zehn Jahren vom Gänserndorfer Kneipp-Club gewünscht. Ein Inhalatorium ist ein Raum, in dem salzhaltige, mit ätherischen Ölen angereicherte Luft eingeatmet wird. Dies hat eine wohltuende und heilende Wirkung für die Atemwege.

Lobner: „Das Inhalatorium könnten wir im Freien platzieren, und zwar im Bereich, wo früher die Kabinen des Freibades waren.“ Und was ist mit dem von vielen Mitbürgern gewünschten Saunabereich? „Der ist in einer nächsten Ausbaustufe geplant und wird am Dach des Bades errichtet. Die nötigen Leerinstallationen sind bereits vorhanden.“ Die Herausforderung bei der Sauna sind die hohen Kosten: „500.000 Euro und mehr für die Errichtung sowie sehr hohe laufende Betriebskosten.“ Dies könne man mit einer Boulder-Halle oder dem Inhalatorium überhaupt nicht vergleichen: „Wir werden aber alles daran setzen, auch diesem Wunsch nachzukommen.“

Übrigens: Die Boulder-Halle wäre nicht nur für Freizeitsportler, sondern auch für Schulen gut geeignet. „Und natürlich auch für physiotherapeutische Zwecke“, so der Stadtchef abschließend.