Interspar öffnet im Mai

Im März sperrte der Eurospar in der Bodenzeile nach 26 Jahren für immer seine Tore. Im Mai 2023 wird sein Nachfolger – ein riesiger Interspar – den Betrieb aufnehmen. Dies gab der Konzern nun öffentlich bekannt.

Wie die NÖN berichtete, war der Gänserndorfer Eurospar in die Jahre gekommen. Anstatt ein neues, ähnlich großes Gebäude aus dem Boden zu stampfen, wählte man gleich die größte Variante, die der Spar-Konzern anbietet. Der Interspar wird über eine Verkaufsfläche von 2.700 Quadratmetern verfügen – um etwa 900 mehr als der vorige Eurospar.

Darüber hinaus wird es ein integriertes Restaurant geben. Alle Mitarbeiter von Eurospar werden von Interspar übernommen. Zusätzlich sollen noch an die 50 Bedienstete eingestellt werden. Dann werden für den Standort insgesamt 145 Mitarbeiter tätig sein.

Gesamteröffnung ist für Juli 2023 geplant

Im Frühling starteten die Bauarbeiten für den neuen Markt. Der Rohbau steht bereits und auch der Innenausbau schreitet voran. Der Markt und das Restaurant werden ab Mitte Mai – mit eingeschränktem Parkplatz-Angebot – für die Kunden geöffnet, die Gesamteröffnung des Standorts ist für Juli 2023 geplant.

„Unsere Kunden fragen, warum wir länger brauchen als andere Supermarkt-Betreiber, deren Häuser binnen weniger Wochen aus dem Boden wachsen. Das liegt daran, dass die Architektur eines jeden Interspar-Marktes einzigartig ist“, erklärt Regionaldirektor Matthias Weidenauer.

Kein Standort gleiche dem anderen, denn Interspar passe jeden Markt individuell an die örtlichen Gegebenheiten an und schaffe so architektonische „Landmarks“ für die gesamte Region.

Wie sieht nun der weitere Zeitplan aus? Ende Februar beginnt der eigentliche Ladenbau: Die LED-Beleuchtung sowie Regale, Möbel und alle Gerätschaften – wie beispielsweise Öfen – werden eingebaut. „Wir haben also noch allerhand zu tun, bevor Mitte Mai der Markt und das Restaurant erstmalig öffnen werden“, so Gänserndorfs Geschäftsleiter Thomas Perina.

