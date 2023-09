Jetzt fix: Neuer Kassen-Internist öffnet am 2. Oktober Ordination

Am 2. Oktober ist es so weit: Ab diesem Tag hat die Bezirkshauptstadt wieder einen Facharzt für Innere Medizin mit Kassenvertrag. Wie die NÖN berichtete, hatte Hermann Hauser, der einzige Internist in der Stadt mit ÖGK-Vertrag, im Sommer des Vorjahres seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Seither war diese Planstelle unbesetzt.

Mit Gunter Riedmüller, zuletzt Oberarzt im Wiener Franziskus-Spital, wurde im März dieses Jahres schließlich ein Nachfolger gefunden. Die Suche nach passenden Räumlichkeiten für seine Praxis in Gänserndorf gestaltete sich dann doch schwieriger als gedacht. „Es war tatsächlich nicht leicht, etwas zu finden. Deshalb habe ich einen Makler beauftragt und dieser war dann erfolgreich“, erklärt Riedmüller im NÖN-Gespräch.

Hier, in der Brunnengasse 9, wird Riedmüller praktizieren. Foto: Schindler

Zum Teil könne er die Einrichtung der ehemaligen Allgemeinmediziner-Ordination verwenden. Diverse Geräte und Instrumente, die speziell Internisten benötigen, nimmt er natürlich mit. Riedmüller betrieb in der Vergangenheit eine Wahlarzt-Praxis im ersten Wiener Gemeindebezirk. Der Mediziner lebt in Niederösterreich südlich von Wien und wird nach Gänserndorf pendeln: „Zum Glück azyklisch - das erleichtert die Sache.“

Auch wenn die neue Ordination erst ab 2. Oktober geöffnet ist, kann man schon in der Woche davor Termine vereinbaren, nämlich von 25. bis 28. September zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 02282/528 27.

Zur Erklärung: Im ÖGK-Stellenplan für den Bezirk Gänserndorf – immerhin leben hier 107.000 Einwohner – sind lediglich zwei Planstellen für Innere Medizin ausgewiesen. Einen Kassenvertrag hat Manfred Fleischer, der in Zistersdorf ordiniert, den anderen hatte Hauser bzw. bekommt nun Riedmüller. Die restlichen neun Internisten im Bezirk sind Wahlärzte, die man privat bezahlen muss.