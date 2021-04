In der Oed-Aigenstraße in Gänserndorf-Süd sollen die im Bau befindlichen zwölf Wohnungen (die NÖN berichtete) im Herbst an ihre jungen Mieter übergeben werden. Aber auch in der Stadt will ÖVP-Bürgermeister René Lobner günstige Wohnungen für junge Gänserndorfer errichten. Gestartet werden soll mit dem Projekt nächstes Jahr.

Im NÖN-Gespräch präzisiert der Gemeindechef seine Pläne: „In Süd haben sich 200 interessierte Mitbürger für die zwölf Wohnungen gemeldet. Daran sieht man, dass die Nachfrage nach leistbarem Wohnen für junge Menschen sehr groß ist.“

Deshalb soll in naher Zukunft auch in der Stadt Gänserndorf ein entsprechendes Projekt verwirklicht werden. Lobner: „Vielleicht werden es auch zwei Projekte mit zwei verschiedenen Genossenschaften.“ Der Bedarf sei zweifelsfrei gegeben. Der Bürgermeister kann sich vorstellen, dass in der zweiten Jahreshälfte 2022 mit dem Bau in der Stadt begonnen wird: „Das wäre das Ziel. Zuvor müssen natürlich noch alle nötigen Beschlüsse gefasst werden.“

Wo könnten der oder die Wohnblöcke entstehen? „Ich habe derzeit drei Standorte im Auge, will mich aber noch nicht festlegen.“ Dafür sei es noch zu früh, erklärt der Stadtchef abschließend.