Kandidaten der Landtagswahl im Schüler-Talk

„Demokratie muss gelernt werden“, erklärte der ehemalige NÖN-Reporter Jürgen Nemec, der neben politischer Bildung auch noch Deutsch und Geschichte am Konrad-Lorenz-Gymnasium unterrichtet. Er sammelte daher Fragen, die seinen Schülern unter den Nägeln brennen und stellte sie den Landtagswahl-Kandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS bei einer Podiumsdiskussion in der Schule.

René Lobner (ÖVP), René Zonschits (SPÖ) und Dieter Dorner (FPÖ) sind die Spitzenkandidaten aus dem Bezirk. Georg Ecker (Die Grünen) reiste aus Hollabrunn an, Daniel Gieber (NEOS) aus Amstetten. Das Thema, zu dem Nemec die meisten Fragen bekam, betrafen Klimaschutz und Energiekrise. Ecker, Weinviertel-Abgeordneter im Landtag, sieht dieses Thema als größte Herausforderung dieser Generation. Die Grünen setzen klar auf erneuerbare Energie und kritisieren, dass ein Jahr lang keine zusätzlichen Flächen für Windräder freigegeben wurden.

Dorner, Landtagsabgeordneter der FPÖ, sagte ja zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, meinte aber, dass „Windräder und Photovoltaik nur eine Ergänzung sein können, niemals die Basis“. Damit brachte er die Wasserkraft ins Spiel, die seiner Meinung nach zu wenig genutzt werde.

Für Zonschits ist klar, dass die Gemeinde als gutes Beispiel vorangehen müsse, was den Ausstieg aus Gas und Öl betreffe. In Angern, wo er Vizebürgermeister ist, werden öffentliche Gebäude durch erneuerbare Energien beheizt. Für ihn ist aber klar, dass die Länder Europas auf ein Level gebracht werden müssen, um wirklich etwas bewirken zu können.

Gieber, Nummer sieben auf der Landesliste der NEOS, setzt auf die Verhaltensänderung jedes Einzelnen und technologische Entwicklung, um die Klimaziele zu erreichen. Er wirft der Landesregierung vor, „dass viel zu wenig in die Wissenschaft investiert wird“.

„Das, was ein Land tun kann, hat Niederösterreich getan“, ist Lobner, Landtagsabgeordneter der ÖVP, überzeugt. Als Beispiel nennt er die Windkraft: In NÖ es 1.685 Windräder, in Oberösterreich sind es unter 50. Photovoltaik und Windkraft werden weiter ausgebaut, damit einhergehen müsse auch der Netzausbau.

Eine Schülerin wollte von Dorner wissen, wie er zu den Klimaprotesten steht – und spielt auf ein Bild an, das der Wiener FPÖ-Chef in den sozialen Medien postete. Es zeigt, wie man mit Klima-Aktivisten umgehen solle. „Ich find’s nötig“, stellte er klar. Er habe Verständnis für die Proteste, halte es aber für kontraproduktiv, wenn dadurch Staus erzeugt werden, gerade, wenn’s ums Klima geht.

