Katholische Frauen: Schuster bleibt Dekanatsleiterin

Die Frauen aus den Pfarrleitungen der katholischen Frauen des Dekanates Gänserndorf trafen einander im Pfarrheim in Auersthal im Februar, um nach einer dreijährigen Corona-bedingten Pause wieder neu durchzustarten.

Bei den Neuwahlen wurde das altbewährte Team mit Dekanatsleiterin Christine Schuster aus Auersthal, ihren Stellvertreterinnen Hermine Müller aus Mannersdorf und Martina Theuretzbachner aus Auersthal sowie Kassierin Gertrude Fürhacker aus Prottes bestätigt.

Gestärkt durch ein einleitendes Gebet besprachen die Frauen in Anwesenheit von Dechant Peter Paskalis die Aktivitäten des kommenden Arbeitsjahres. Im Dekanat Gänserndorf wird unter anderem eine Osterkerzenaktion für Frauenprojekte durchgeführt und eine Tageswallfahrt auf Dekanatsebene organisiert. Die Wallfahrt in diesem Jahr wird am 1. Juni nach Krems führen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.