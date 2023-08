Katze fiel in tiefen Brunnen: Feuerwehr rettete die Samtpfote

Durch die Tiefe des Brunnens war der Sauerstoffgehalt in der Luft auch für die Einsatzkräfte nicht mehr ausreichend. So musste ein FF-Kamerad mit Atemschutz gesichert in den Schacht hinabgelassen werden. Ihm gelang es, das verschreckte Tier erfolgreich in eine Transportbox zu setzen.

Im Anschluss wurde die Katze und der Kamerad aus dem Brunnen gehoben. Der Stubentiger konnte schließlich wohlauf an die Besitzer übergeben werden.