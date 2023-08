Kebab geht Kraft aus: Jetzt liegt der Fall bei Gericht

Schlosserei-Chef Roland Kraft und „Marchfelder Kebab“-Besitzer Mesut H. waren einst gute Geschäftspartner, die eine freundschaftliche Beziehung pflegten. Letzterer hatte ein paar Quadratmeter des Schlosserei-Parkplatzes in der Hofstetten gemietet, wo er in seiner Imbissbude Kebab und andere Snacks verkaufte. Jetzt kam es zum Bruch.

Rund 35 Jahre lang bestand die Schlosserei, die Roland Kraft mit seinem Vater aufgebaut hatte. In ihren besten Jahren hatte die Firma 18 Mitarbeiter und viele Großkunden. Durchgeführt wurden die verschiedensten Metallarbeiten – von der Anfertigung bis zur Reparatur. Auch ein Schlüsseldienst war dabei. Im März dieses Jahres wurde der Betrieb geschlossen.

Roland Kraft will nämlich bald in Pension gehen und das Grundstück verkaufen. Wie die NÖN berichtete, ist McDonald's am Standort interessiert. Seine Verkaufsabsichten teilte Kraft im Vorfeld Mesut H. mit: „Ich gab ihm einige Monate Zeit, einen neuen Platz für seinen Imbissstand zu finden. Es war alles abgesprochen.“ Mit der Liquidierung der Schlosserei-GesmbH erlosch schließlich auch der Mietvertrag mit der Firma „Marchfelder Kebab“.

Der Streitfall liegt mittlerweile bei Gericht

Während sich Mesut H. anfänglich einsichtig gezeigt habe, soll er dann eine Kehrtwende vollzogen haben. Er werde nun doch nicht absiedeln. Vor allem, nachdem er erfahren hatte, dass McDonald's auf die Liegenschaft ein Auge geworfen hat, soll er für seinen Abgang eine unverschämt hohe Geldsumme verlangt haben. Der Fall lag mittlerweile bei Gericht.

Roland Kraft wollte sich das Geschäft mit dem Fast-Food-Konzern nicht verderben lassen und riss den Kebab-Stand kurzerhand ab. Das Gericht empfand dies als nicht so gute Idee und forderte Kraft auf, den Stand wieder aufzubauen. Der versteht die Welt nicht mehr: „Was soll das Ganze? Es gibt keinen gültigen Mietvertrag mehr. Ich werde doch über mein eigenes Grundstück verfügen und entscheiden dürfen!“

Weder die Behörden, an die er sich gewandt hatte, noch das Gericht hätten ihm geholfen: „Somit habe ich den gesetzlich geregelten Paragrafen ,Selbsthilfe' angewandt und deshalb nichts Illegales getan.“ Das Grundstück sei nun für McDonald's frei, auch wenn es noch ein laufendes Verfahren zwischen Kraft und Mesut H. gebe. Übrigens: Letzterer war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.