Kein Gift mehr: Ratten werden jetzt mechanisch bekämpft

Sie gelten als Krankheitsüberträger und vermehren sich in den Kanälen von Siedlungsgebieten oft unkontrolliert – die Ratten. Auch in der Stadt und in Gänserndorf-Süd kommt es immer wieder zu größeren Populationen dieser Schädlinge. Bisher wurden die Tiere mit Gift dezimiert. Damit ist es nun aber vorbei.

Stadtrat Halwachs: „Kurz und schmerzlos.“ Foto: Thomas Schindler

„Ab sofort bekämpfen wir – das heißt, die von uns beauftragte Firma – die Ratten mechanisch“, erklärt ÖVP-Infrastrukturstadtrat Wolfgang Halwachs, der auch für den Kanal zuständig ist. Zum Einsatz kommen sogenannte Bolzenfallen, die von den Nagern beim Kontakt ausgelöst werden. Das Prinzip ist einfach: Der Bolzen schlägt mit hoher Geschwindigkeit und Kraft gegen den Kopf der Ratte, was zum sofortigen Tod des Tieres führt. Die Fallen können mehrere Ratten hintereinander erlegen.

Kurzer Prozess, der Umwelt und Geldbörse schont

Danach werden die toten Vierbeiner ins Kanalwasser und somit bis zur Kläranlage gespült. Der Vorteil dieses Systems liegt auf der Hand: Erstens muss kein Gift mehr verwendet werden, das mittlerweile auch verboten ist. Halwachs: „Für das Tier ist das Ganze jetzt kurz und schmerzlos und das chemische Gift belastet nicht mehr unsere Kläranlage und somit auch nicht die Umwelt.“

Der zweite Vorteil für die Gemeinde: Die Kosten für die mechanische Rattenbekämpfung – 5.000 Euro im Jahr – sind sogar niedriger als jene für die bisherige Methode mit Gift. Eingesetzt werden übrigens fünf mobile Bolzenfallen, die je nach Bedarf an unterschiedlichen Standorten im Kanalnetz eingesetzt werden können.

