„Ab sofort gibt es keine öffentlichen Gottesdienste in der Pfarre und auch alle anderen Veranstaltungen sind abgesagt“, erklärt Gänserndorfs Stadtpfarrer Helmut Klauninger gegenüber der NÖN. Außerdem ist die Pfarrkanzlei bis auf Weiteres nur noch elektronisch per E-Mail bzw. telefonisch erreichbar.

Was sollen die Gläubigen in den nächsten Tagen und Wochen tun? „Gemeinsam beten – von zu Hause aus.“ Klauninger selbst wird die Gottesdienste feiern: „Ich lade alle ein, zu dieser Zeit zu Hause zum Gebet zusammenzukommen. So können wir miteinander beten, auch wenn wir räumlich getrennt sind. Verbinden wir uns zur Heiligen Stunde des Gebets für alle Kranken und von Krankheit betroffenen Menschen.“

Worauf haben sich Bundesregierung und Kirche noch geeinigt?