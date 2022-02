Kindergärten sind „ein Traum“

In der Bezirkshauptstadt gibt es fünf Kindergärten. „Jetzt sind wir auch mit den letzten beiden auf einem beachtlichen Level“, sagt ÖVP-Bürgermeister René Lobner bei einem Rundgang durch den Heide-Kindergarten in Gänserndorf-Süd. Bei diesem, wie auch beim Regenbogen-Kindergarten in der Stadt, ist innen beinahe alles fertig. Bei den Außenanlagen herrscht noch Baustelle. „Es fehlt uns an nichts“, strahlt Alexandra Fuchs, Leiterin des Heide-Kindergartens.

Mit dem Neubau wurde ans alte Gebäude angedockt, der Übergang ist nicht wahrzunehmen. Zwischen Alt- und Neubau entsteht ein schöner Innenhof, der beschattet wird, sowie Hochbeete und einen Sitzbereich bekommt. Sogar ein Außen-WC gibt es, damit man vom großzügigen Garten nicht ins Haus zurückmuss.

Viel Raum war ungenutzt

„Früher ist viel Raum ungenutzt gewesen“, spricht Lobner von etwa 300 Quadratmetern Böschung, die nun begradigt wurde und neue Spielfläche für die Kinder bietet. Eine Sandkiste mit Bachlauf wird das Angebot noch ergänzen. „Das wird ein Traum“, kann sich der Bürgermeister das Ergebnis bereits vorstellen. Ihn freut es, dass der gesamte Baumbestand erhalten wurde.

Fuchs leitet den Kindergarten in der Oed-Aigenstraße in Gänserndorf-Süd seit dem Einzug im September. „Davor war ich viele Jahre als Pädagogin im Sonnenblumen-Kindergarten tätig.“ Ihr neuer Kindergarten ist geräumig, naturbelassen und hell. Es gibt bunte Waschräume, zwei Turnsäle und Zusatzräume, in denen ausgeruht oder gespielt werden kann. Highlight ist ein Zauberteppich, auf den interaktive Spiele projiziert werden. Sogar die geräumigen Gänge werden bespielt.

Baustelle fasziniert Kinder

Und weil es Pädagoginnen und Kindern so gut gefällt, ist die Baustelle vor der Tür gar kein Problem: „Eine Baustelle ist für die Kinder immer faszinierend“, meint Fuchs.

„So nachsichtig und duldsam“, wie Lobner Fuchs beschreibt, war auch Mathilda Zillinger, Leiterin des Regenbogen-Kindergartens in der Schubertstraße. Sie leitet wie Fuchs fünf Gruppen. Eine davon ist eine heilpädagogische Integrationsgruppe. „Trotz des Drumherums sind wir gut gestartet“, freut sich Zillinger über das größere Platzangebot.

