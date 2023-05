Knalleffekt: FPÖ steht plötzlich ohne einen einzigen Gemeinderat da

Zwei Mandate hatten die Blauen bei der Gemeinderatswahl 2020 in der Bezirkshauptstadt errungen: Das eine bekleidete Ingrid Öhler, die sich kurz nach dem Urnengang mit der Partei überwarf und aus dieser austrat. Seither sitzt Öhler als unabhängige Gemeinderätin im Stadtparlament. Das zweite Mandat hatte Marion Klameker bekommen. Sie machte es nun Öhler gleich und trat ebenfalls aus der FPÖ aus.

FPÖ-Bezirksparteichef Landtagsabgeordneter Dieter Dorner: „Wir stellen jetzt die Ortsgruppe in Gänserndorf komplett neu auf." Foto: FPÖ

Warum dieses? „Dazu möchte ich keine Stellungnahme abgeben“, so die knappe Antwort Klamekers im NÖN-Telefonat. Gesprächiger zeigt sich FPÖ-Bezirksparteichef Landtagsabgeordneter Dieter Dorner: „Keine Ahnung, was sie hat. Sie schrieb nur ein kurzes E-Mail mit dem Hinweis, dass sie austritt. Ich nehme das so zur Kenntnis.“

Die Situation sei natürlich alles andere als erfreulich, so Dorner, er blicke aber optimistisch in die Zukunft: „Bis zur kommenden Gemeinderatswahl 2025 haben wir in Gänserndorf eine gute Truppe beisammen. Beim Ortsparteitag Anfang Juli stellen wir die Gänserndorfer Ortsgruppe komplett neu auf.“

Der FPÖ-Bezirksparteichef weiß, dass die Stadt Gänserndorf personell immer ein schwieriges Pflaster war: „Ich bemühe mich, das nun zu ändern.“ Das jüngste Landtagswahlergebnis stimme ihn zuversichtlich: „Da waren wir aus freiheitlicher Sicht der stärkste Bezirk im ganzen Weinviertel.“ Somit sollte es auch gelingen, die Stadt Gänserndorf mit fähigen Funktionären zu besetzen, so Dorner.

