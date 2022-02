Klaffende Wunde und blanke Nerven: Verletzter vor Gericht

Am 19. September vergangenen Jahres klopfte jemand gegen Mitternacht an die Glastür des Medizinischen Zentrums in Gänserndorf. Vor der Tür stand ein aufgeregter junger Mann (27) – so begann die damals diensthabende Krankenschwester (52) ihre Schilderungen am Landesgericht. Der 27-Jährige hatte eine drei Zentimeter große, offene Wunde an der rechten Hand, die mäßig blutete, wie sich die Frau erinnerte.

Das sah der Schlosser wohl anders: „Ich kann sterben.“ In seiner Aufregung wollte er der 52-Jährigen auch nicht sagen, woher die Verletzung stammte. Stattdessen begann er, die Frau zu beschimpfen und zu beleidigen.

Ein einschreitender Security (30) kam sogar in den „Genuss“ einer Kopfnuss durch den Verletzten. Der in der Dominikanischen Republik geborene Mann sah sich wegen seiner Nicht-Behandlung diskriminiert, so versuchte er, seinen Ausraster in der Klinik zu rechtfertigen.

Was er allerdings für Rassismus hielt, lag eher an seiner mangelnden Aufnahmefähigkeit in dieser Nacht. Denn wiederholt hatten ihm die Krankenschwester und ein später hinzukommender Arzt erklärt, dass sie seine Wunde jetzt nur notdürftig versorgen könnten, da in der Nacht die Chirurgie nicht besetzt sei. Sie verwiesen ihn zur weiteren Behandlung ans Landesklinikum Mistelbach oder nach Wien. Das Toben des Schlossers konnte erst die zu Hilfe gerufene Polizei beenden.

Kindheitstrauma wegen möglicher Blutvergiftung

Er habe aus seiner Kindheit in Santo Domingo ein Trauma wegen einer möglichen Blutvergiftung, setzte er zu einem weiteren Erklärungsversuch an. Was er nicht abstritt, war, dass sein Verhalten sehr übertrieben war.

„Aufrichtig“, wie Richter Martin Gall-Vanek befand, entschuldigte sich der 27-Jährige bei seinen beiden Opfern. „Reicht Ihnen das?“, fragte er die beiden, die die Entschuldigung als ausreichend empfanden. So endete der Prozess für den Unbescholtenen mit einem Tatausgleich, der Zahlung der pauschalen Gerichtskosten von 150 Euro und der Einstellung des Verfahrens.

