Nach Firmeninsolvenz: Vater und Sohn standen vor dem Richter

Familie ist für viele ein sehr hohes Gut und im vierten Gebot heißt es „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“. Da wäre vielleicht aber auch eine Ergänzung angebracht, dass es die Eltern mit ihren Kindern auch so halten mögen. Dass Vater (43) und Sohn (22) nebeneinander auf der Anklagebank im Landesgericht Korneuburg wegen der Vorwürfe des Vorenthaltens von Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung und grob fahrlässiger Krida saßen, erschloss sich erst bei den obligatorischen Generalien.

Nichts im Verhalten der beiden hätte auf eine verwandtschaftliche Beziehung gedeutet, also durfte man annehmen, dass wohl einer der beiden ein bisschen schuldiger ist als der andere. Die Vorwürfe reichten ins Jahr 2020 zurück. Der Vater brauchte damals dringend ein Einzelunternehmen, um weiterhin seine Paketzusteller-Routen behalten zu können. Allerdings hatte die Reputation des 43-Jährigen schon bei früheren Firmen einigen Schaden genommen.

Richter: „Ich lasse mich höchst ungern für dumm verkaufen“

Also sollte der damals gerade mal 19-jährige Sohn als Geschäftsführer herhalten. Er müsse sich sonst um nichts kümmern, sei ihm gesagt worden, als seine Mutter und eben der Vater diese Firmengründung in der Wohnung der Familie in Gänserndorf beschlossen hatten. Das war aber nicht die einzige Version, die Richter Rainer Klebermaß aufgetischt bekam. Natürlich sei sein Sohn der Geschäftsführer gewesen und habe sich um Akquise und Einteilung der verschiedenen Fahrer gekümmert. Er habe neben seinen Touren doch gar keine Zeit, so die väterliche Einlassung des 43-Jährigen.

Überhaupt sei die Mutter an allem schuld, sie habe schließlich die Buchhaltung gemacht. „Ich bin nur Arbeiter“, spielte er das Unschuldslamm. Darauf ließ sich Klebermaß erst gar nicht ein: „Ich lasse mich höchst ungern für dumm verkaufen.“ „Das heißt, ich lüge?“, entspann sich der Dialog fort. „Bis jetzt ja“, machte der Richter aus seinen Gedanken keinen Hehl. Auffällig war auch: Immer, wenn eine Nachfrage eine konkrete Antwort bedingen würde, tat sich der gebürtige Türke mit dem Deutsch recht schwer.

Richter: „Sie wollen gewisse Sachen nicht verstehen“

Erstaunlicherweise brachte es aber auch nichts, dass seine türkischsprechende Verteidigerin Sükran Tanriverdi ihm den Sachverhalt in seiner Muttersprache erklärte. Das erhärtete den Verdacht des Richters: „Sie wollen gewisse Sachen nicht verstehen.“ Das Beweisverfahren ergab jedenfalls ganz klar, dass nur der 43-Jährige für die operative Leitung des in die Insolvenz geschlitterten Einzelunternehmens in Frage kommt, und er es - wenig elegant - dem eigenen Sohn in die Schuhe zu schieben versucht hat.

„Nicht den Funken eines Zweifels“ hatte demnach der Richter an der Schuld des 43-Jährigen. Da sah es für den 22-Jährigen besser aus. Ohne den Vater hätte er keine Straftat begangen, weil es diese Firma nie gegeben hätte, aber „ganz kann ich Sie nicht aus der Verantwortung entlassen“, so Klebermaß. Er habe sich deshalb schuldig gemacht, weil er das getan hatte, was von ihm erwartet wurde - nichts. Dafür kassierte er einen Monat bedingte Freiheitsstrafe. Beim Vater schlugen am Ende fünf Monate auf Bewährung zu Buche. Beide akzeptierten das Urteil.

