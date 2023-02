Sex mit der Ex: Fünf Monate Gefängnis

Im Sommer 2022 lernten sich ein 19-Jähriger und eine 18-Jährige kennen und – zumindest für zwei Monate – lieben. Dann kam der 29. Oktober, an dem sich die junge Frau trennen wollte, wofür es vom 19-Jährigen Schläge ins Gesicht gab. Darauf folgten vier Wochen ohne persönlichen Kontakt. Der recht großgewachsene und bullige Bursch „nutzte“ die Zeit, seiner „Freundin“ verstörende Botschaften zu schicken.

Wenn sie nicht online käme, würde er sie in zwei Hälften schneiden. Er würde eine Bombe werfen, damit sie wisse, was Angst ist. Und: „Jetzt beginnt die Show, ich werde dich jagen.“ Warum sich die junge Frau an einem Wochenende danach auf ein Treffen mit dem 19-Jährigen eingelassen hatte, war der in dieser Verhandlung viel zitierte „Knackpunkt“. Man verabredete sich zu einem Kinobesuch in Gänserndorf – geworden ist es ein Motel, das das Paar schon während der aufrechten Beziehung frequentierte, da sie ihr Zusammensein geheim hielten.

Beschuldigter bestritt die Vergewaltigungen

Dort soll der junge Mann seine Ex-Partnerin mehrmals vergewaltigt haben, was er vor dem einem Schöffensenat vorsitzenden Richter Franz Furtner vehement abstritt: „Das war alles einvernehmlich.“ Ob er sich nicht vorstellen könne, dass die Frau aus Angst seinen sexuellen Wünschen nachgekommen ist, nachdem er ihr einen Monat gedroht hatte, wollte der Richter vom 19-Jährigen wissen. Sehr einsichtig zeigte der sich nicht.

Das Verhalten provozierte Staatsanwalt Josef Mechtler zu der ungewöhnlich emotional gestellten Frage: „Was für ein Frauenbild haben Sie?“ Frauen seien in seiner Wahrnehmung sehr viel wert, wich der Angeklagte der eigentlichen Frage aus. Mechtler quittierte mit: „So lange sie tun, was man ihnen sagt.“ Was die 18-Jährige tat, filmte der junge Mann sogar, was er vor Gericht abstritt. Wobei ihn dieses Video insofern entlastete, als dass darauf nicht zu sehen war, dass er Gewalt angewandt hatte, um befriedigt zu werden.

Somit hatte Verteidiger Peter Philipp das Maximum erreicht – die Vergewaltigung war vom Richtertisch. Wegen fortgesetzter Gewaltausübung, Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und schwerer Sachbeschädigung, weil er in seinem Zorn auch noch das Auto des Vaters der 18-Jährigen malträtiert hatte, wurde er zu 18 Monaten Freiheitsstrafe, davon fünf unbedingt, rechtskräftig verurteilt.

Noch so ein „Knackpunkt“ könnte zukünftig sein, was der Schöffensenat dem 19-Jährigen als Auflagen mitgab. So wurde Bewährungshilfe angeordnet, eine verpflichtende einjährige Psychotherapie und selbstverständlich ein Kontaktverbot zur 18-Jährigen. Ganz sicher schien sich Richter Furtner nicht, als er den bisher Unbescholtenen darauf hinwies, dass er die Anordnungen penibel einzuhalten habe: „Beherzigen sie die Weisungen!“

