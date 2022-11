Sprayerin stand wegen Sachbeschädigung vor Gericht

Weil die OMV mitverantwortlich für die Klimakrise und die schleppenden Maßnahmen gegen den Klimawandel sei, wollte eine 50-Jährige, die Mitglied bei der Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ ist, am 14. August dieses Jahres am Hauptgebäude des Unternehmens in Gänserndorf ein Zeichen setzen.

Sie besprühte frühmorgens die Glasfassade des Gebäudes. Allerdings kamen sie und eine Komplizin nicht sehr weit mit ihrer Botschaft, da bereits nach dem zweiten gesprayten Buchstaben die Polizei eintraf.

„Kreidespray, der nichts beschädigte“

Ein Nachspiel hatte die Aktion nun am Landesgericht Korneuburg, wo die Frau wegen Sachbeschädigung angeklagt war. „Im rechtlichen Sinne ist das keine Sachbeschädigung“, argumentierte ihr Verteidiger Marcus Hohenecker, denn es sei kein Schaden entstanden.

Bei dem verwendeten Sprühmittel habe es sich um einen Kreidespray gehandelt, der rückstandsfrei und mit wenig Aufwand entfernt werden könne. Das Gebäude sei keineswegs in seiner Substanz geschädigt worden.

Von Richterin Anna Wiesflecker befragt, gab die Aktivistin die Sprühaktion unumwunden zu. Sie sei für die Sozialen Medien gedacht gewesen. Wer ihre Mittäterin gewesen sei, könne sie – wie schon bei der Polizei – nicht sagen, da die Mitglieder in der Gruppe „Aktionsnamen“ tragen und keine Klarnamen verwendet würden.

Nach Abwägung der Beweislage sprach Wiesflecker die Akademikerin frei und folgte damit Hoheneckers Argumentation vollinhaltlich.

