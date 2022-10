Tanzlehrer missbrauchte vier Jahre lang Schülerinnen: Haftstrafe

Mehrfach soll er verschiedenen Schülerinnen gegenüber bei Trainings in Gänserndorf, Deutsch-Wagram und in einem Trainingslager in Niederöblarn in der Steiermark übergriffig geworden sein. Bei der Hausdurchsuchung des Angeklagten fanden die Beamten neben einer verbotenen Waffe - einem Teleskopschlagstock - auch kinderpornografische Bilder auf dessen Handy. Seit Ende Juni lief der Prozess gegen den 28-Jährigen und dauerte, aufgrund der Vielzahl an Zeugen und etlichen Opfern, insgesamt vier Verhandlungstage.

Richter Martin Bodner Foto: Christian Pfeiffer

Nur in Bezug auf den Schlagstock und die inkriminierten Fotos bekannte er sich schuldig - was auch schwer zu leugnen war. Alle Anschuldigungen der Opfer, die zum Tatzeitpunkt zum Teil erst 13 Jahre alt waren, seien aus der Luft gegriffen. Sein Verteidiger Amir Ahmed leistete durch "akribische Befragung" der Zeugen und vor allem der Opfer einerseits einen Beitrag zur Verfahrensdauer und andererseits zur Wahrheitsfindung, wie der vorsitzende Richter Martin Bodner in seiner späteren Urteilsbegründung einfließen ließ.

Nebenschauplätze des Verfahrens, wie private Beziehungen und ebensolche Unternehmungen, taten ihr Übriges, um den Prozess zu einer gewissen Komplexität anschwellen zu lassen. "Mein Tanzlehrer hat mich nicht unsittlich zu berühren." Mit diesen Worten beendete die Staatsanwältin ihr Schlussplädoyer und verwies damit noch einmal deutlich auf den ebenfalls angeklagten Missbrauch des Autoritätsverhältnisses.

Staatsanwältin Gudrun Bischof Foto: Christian Pfeiffer

Die rechtliche Vertreterin der Opfer, Victoria Salmina, nutzte ihr Plädoyer, um aufzuzeigen, dass auch Taten, die lange zurückliegen mögen, ihre Folgen haben. Für Verteidiger Ahmed stand die Glaubwürdigkeit der Opfer im Mittelpunkt bzw. der Mangel daran. In seinen letzten Worten vor der Urteilsverkündung tat der 28-Jährige dem Schöffensenat eine Erkenntnis aus dem Verfahren kund. Er werde künftig Berufliches und Privates strikter trennen.

Dazu wird er auch gezwungen sein. Ein Teil des Urteils bestand in einem zweijährigen Tätigkeitsverbot für den Tanzlehrer, denn der Schöffensenat sah folgende Tatvorwürfe - außer den geständigen - durch den Prozess bestätigt: sexueller Missbrauch von Unmündigen, geschlechtliche Nötigung, sexuelle Belästigung und Missbrauch des Autoritätsverhältnisses. Richter Bodner hatte "begründeten Anlass", zu vermuten, dass der 28-Jährige es wieder machen würde, wenn er die Möglichkeit dazu habe. Das Urteil: Zwei Jahre Freiheitsstrafe, 16 Monate davon bedingt.

