Kurzparkzone Wien: Bald wird es eng am Parkdeck

Dass Wien am 1. März das flächendeckende Parkpickerl einführt, bereitet vielen Gänserndorfer Pendlern schon jetzt schlaflose Nächte. Wo werden sie künftig ihren Pkw abstellen? Gibt es am Gänserndorfer Bahnhof genug Stellflächen, um dort zu parken und anschließend mit dem Zug in die Bundeshauptstadt zu reisen?

ÖVP-Verkehrsstadtrat Wolfgang Halwachs betont, dass die Gemeinde auf den drohenden Ansturm gut vorbereitet sei (die NÖN berichtete). So würden aufgrund des ständigen Ausbaus der Park&Ride-Anlage mittlerweile rund 800 Pkw- und 150 Fahrrad-Stellplätze zur Verfügung sehen. Außerdem werde bereits ein zweites Parkdeck geplant.

Trotzdem bleibt natürlich die alles entscheidende Frage: Werden die Parkplätze beim Bahnhof reichen? Und wenn nicht: Wie kommen die Pendler dann zum Zug? Schließlich wohnen nicht alle in Gehweite. Schon gar nicht jene, die in den Gemeinden rund um die Bezirkshauptstadt leben.

Kainz: „Das Ganze ist ein hausgemachtes Problem“

Beate Kainz, Grünen-Stadträtin für den öffentlichen Verkehr, spricht von einem hausgemachten Problem: „Noch immer wird auf das Auto gesetzt. Die lautesten politischen Antworten auf das Wiener Parkpickerl sind die Forderungen nach weiteren hochrangigen Straßen und Parkplätzen.“

Dabei habe man die Busverbindungen bezirksübergreifend massiv ausgebaut. Die Fahrzeiten wurden erweitert und wichtige Haltestellen ergänzt: „Bürger aus Matzen oder Prottes haben jetzt alle 30 Minuten einen Bus zum Gänserndorfer Bahnhof. Und endlich wurde auch eine regelmäßige Verbindung nach Mistelbach geschaffen – der Bus verkehrt auf dieser Strecke mittlerweile im Stundentakt.“

Kainz abschließend: „Wir alle wissen nicht, wie groß der Ansturm ab 1. März wird. Aber mit jedem weiteren Fahrgast im öffentlichen Verkehr steigt der Druck auf die Verantwortlichen, für ein noch besseres Angebot zu sorgen.“

