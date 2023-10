L9: Bauarbeiten sind nun endlich abgeschlossen

Vergangenen Freitag war es so weit: Am Nachmittag wurde das letzte Teilstück der Siebenbrunner Straße (L9) wieder für den Verkehr freigegeben. Somit gab es freie Fahrt zu allen Geschäftslokalen in der Bodenzeile und Haidlisse – sehr zur Freude der Autolenker und des Bürgermeisters, der während der Baustellen-Zeit aufgrund der Verkehrsbehinderungen viel Kritik einstecken musste.

Wie die NÖN berichtete, wurde die Fahrbahn zwischen den Autohäusern Lauer und Wiesinger abgetragen. Der Unterbau musste komplett erneuert werden. Darauf wurde dann eine frische Asphaltschicht gezogen. Grund für die Generalsanierung: Der rund 450 Meter lange Straßenabschnitt, über den täglich etwa 8.000 Fahrzeuge rollen, entsprach nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 910.000 Euro, wobei etwa 620.000 Euro vom Land NÖ getragen wurden. Der Rest teilte sich auf die Stadtgemeinde und die „Prokent Projektentwicklung GmbH“ auf.

Am 3. Juli starteten die Bauarbeiten. Abgeschlossen hätten sie Ende August sein sollen. Wegen des bisherigen schlechten Unterbaus – man brauchte viel mehr Material als ursprünglich vorgesehen – und der enormen Hitze im Sommer kam es jedoch zu Verzögerungen.

Mega-Staus und wütende Autolenker

Aber schon am ersten Tag der Bauarbeiten gab es wütende Autolenker, die aufgrund eines Mega-Staus auf den Parkplätzen der von der Baustelle betroffenen Geschäftslokale festsaßen. Die beschilderte Umleitung über die Landesstraßen L9 – L2 – L11 – B8 – L 9 (Obersiebenbrunn, Markgrafneusiedl, Gänserndorf-Süd) in beide Fahrtrichtungen änderte nichts an dieser Tatsache.

ÖVP-Bürgermeister René Lobner und sein Rathaus-Team wurden mit Beschwerden überhäuft. Der Stadtchef beteuerte mehrmals, dass die Gemeinde für die Baustelle nicht verantwortlich sei, da es sich bei der L9 um eine Landesstraße handelt.

Übrigens: An den beiden vierstrahligen Kreuzungen der L9 mit der Bodenzeile (Sportgeschäft Hervis) bzw. der Haidlisse (Jet-Tankstelle) wurden verkehrsabhängige Ampelanlagen errichtet. Sie sollen das Abbiegen erleichtern. Im Netz wurden sofort kritische Stimmen laut. „Wofür plötzlich eine Ampel? Ging doch früher auch ohne.“

Andere User wiederum zeigten sich erfreut: „Das mit der Ampel ist gewöhnungsbedürftig, aber besser als vorher. Denn da bogen früher von Obersiebenbrunn kommende Autolenker ohne Vorwarnung ab.“