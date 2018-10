Am Freitag wurde die neu errichtete gemeindeeigene Lagerhalle gegenüber dem Rathaus (die NÖN berichtete) eröffnet. VP-Bürgermeister René Lobner konnte zahlreiche Gäste begrüßen, darunter auch Stadt- und Gemeinderäte der ÖVP und SPÖ sowie Grünen-Vizebürgermeisterin Margot Linke.

Lobner nutzte die Gelegenheit, um die Besucher über die bereits umgesetzten, aber auch über künftige Projekte der Gemeinde zu informieren: „Wir haben unter anderem den Kindergarten Wirbelwind und die Park&Ride-Anlage erweitert, die Volksschule in Gänserndorf-Süd und den neuen Bus-Bahnhof errichtet sowie die Hauptstraße und die Kudlich-Gasse saniert bzw. umgestaltet.“ Auch der Radweg auf der Protteser Straße wurde verlängert und ein weiterer Lift beim Bahnhof gebaut.

Lobner: „In den letzten paar Jahren haben sich auch über 20 neue Betriebe bei uns angesiedelt, darunter der Spar-Markt in Süd, Gastrobetriebe, eine Boutique, eine Fensterfirma sowie eine topmoderne Autospenglerei, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.“ Der Stadtchef erinnerte auch daran, dass Gänserndorf im Vorjahr zur kulturfreundlichsten Gemeinde des Bezirks gewählt worden war.

Aber auch in Zukunft gebe es noch viel zu tun: „Wir sind gerade dabei, das alte Hallenbad abzureißen und ein neues Regionsbad zu errichten.“ Das Projekt „Am Damm“, wo unter anderem ein Veranstaltungssaal für 350 Gäste gebaut werden soll, sei ebenfalls in Planung, so Lobner abschließend.