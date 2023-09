Lange Einkaufsnacht: Hoch hinaus und nackte Tatsachen

Die „Lange Einkaufsnacht“ in Gänserndorf nutzte das Ruefa-Reisebüro, um zur offiziellen Eröffnung einzuladen. „Heute sind viele Leute unterwegs, darum haben wir uns gedacht, wir laden heute zu uns ein“, erzählte Filialleiterin Elke Baumgartner im NÖN-Gespräch. Seit vier Wochen ist das Reisebüro am neuen Standort in der Bahnstraße 1 zu finden. „Es gefällt uns hier sehr gut, wir lieben das Haus, es ist super geworden“, ist Baumgartner hörbar begeistert. Neben Stadtchef René Lobner, der sich mit dem Gänserich Frizzante „Frizzi“ einstellte, waren viele Gäste gekommen, um den neuen Standort zu besichtigen. Die beiden Reiseberaterinnen Cornelia Kraft und Elisabeth Mattes empfahlen des Besuchern den eigenes kreierten Ruefa-Cocktail.

Eine, die den Trubel in der Bahnstraße ebenfalls nutzte, war Nadine Beles. Sie lud in ihr Fotostudio ein, um einen ganz besonderen Kalender zu präsentieren. Der zeigte nämlich die „nackte Wirtschaft Gänserndorfs“. Beles lichtete dafür Unternehmer der Stadt ab, die alle Hüllen fallen ließen. „Es war nicht schwierig, die Models zu finden“, erzählt die Fotografin im NÖN-Gespräch.

Sie ist dankbar, dass sie so viel Unterstützung bekam, denn der Kalender dient einem guten Zweck: Der Erlös wird der Rettung und Feuerwehr zugute kommen. Bürgermeister Lobner begrüßte bei der Präsentation die „Freunde des nackten Wahnsinns“ und freute sich über das starke Zeichen der heimischen Wirtschaft. Gemeinsam mit WK-Bezirksstellenobmann Andreas Hager und dem Leiter derWK-Bezirksstelle, Philipp Teufl, machte er einen Rundgang in der Galerie, wo alle Kalender-Motive ausgestellt waren.

Mit dem Lahofer-Kran ging’s in die Luft, um das Getümmel von oben zu sehen. Spannend wurde es auf der Sport-Bühne, auf der sich die vielen Vereine präsentieren durften. Wolfgang Lehner holte sie allesamt auf die Stage: Die coolen Karate-Kids, die besten Nachwuchstänzer, die die Stadt zu bieten hat, und die Rope Skipper. Die sind die besten von Österreich und waren deshalb bei der WM in den USA vertreten.

Von dort hatten sie ihrem Bürgermeister ein Geschenk mitgebracht. Ihm wurde ein eigenes Rope überreicht und er musste auf der Bühne zeigen, dass auch ein ehemaliger Handballer springen kann. „Ihr habt Österreich gut vertreten und seid die beste Visitenkarte für unsere Stadt“, gratulierte Lobner, ehe er sein neues Rope schwang. Weiter ging’s mit Hip-Hop-Darbietungen der verschiedenen Klassen des SV Gymnastics.

Die laue Sommernacht tat ihr Übriges, damit sich Gäste wohl fühlten, die Shopping-Angebote wahrnahmen und die verschiedenen Stände besuchten und den Abend bei einem Achterl ausklingen ließen.